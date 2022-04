Azzano Decimo vara il Nuovo Piano Regolatore Generale

"Si è concluso ieri notte, dopo le due lunghe sedute consecutive dell'8 e del 9 aprile, il Consiglio Comunale che, con i soli voti della Maggioranza (riconosciamo anche qualche utile proposta della Minoranza nella fase di dibattito), ha approvato il nuovo Nuovo Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Azzano Decimo, denominato PRGC 2040", commenta il sindaco Marco Putto.

"Lasciamo in eredità uno strumento urbanistico innovativo, che guarda al futuro cercando di coniugare lo sviluppo con la sostenibilità e con il rispetto dell’ambiente e del paesaggio: la riqualificazione degli spazi esistenti e la valorizzazione del nostro equilibrio territoriale sia la bussola che ci preserva, anche in futuro, da inutili cementificazioni".

"Ringrazio l’architetto Cigalotto, capogruppo del team di professionisti incaricati alla redazione del Piano, con tutti i tecnici componenti del team stesso, il responsabile, l'architetto Re, e tutto l’ufficio urbanistica, per la collaborazione dimostrata in questo lungo iter e in questi anni, tutti i cittadini che, con le loro osservazioni, hanno contribuito a migliorare il piano adottato nel 2021 e la Vicesindaco Stefanutto, che ha portato avanti con impegno e costanza nell’arco dell’intero mandato questo complesso iter".

"Alla Regione, con i tempi e le modalità che la Legge le conferisce, l'onere del vaglio conclusivo e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per rendere operativo il Piano. Si conclude così l’attività di pianificazione urbanistica di questi due mandati amministrativi e, con essa, l’intera attività di programmazione del Consiglio comunale, chiamato nei prossimi due mesi di mandato solo agli adempimenti di carattere ricognitivo, indifferibile o d’urgenza. Orgogliosi del lavoro fatto, insieme, fino in fondo. Sereni per il futuro che lasciamo in eredità in materia di pianificazione territoriale. Ai posteri il compito di continuare il cammino, per il bene di Azzano Decimo", conclude il sindaco Putto.