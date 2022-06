Azzano e Fiume Veneto, non c'è intesa su via Fiumesino

“Nel mese di aprile, il Comune di Azzano Decimo ha respinto un’osservazione al Piano Regolatore Generale Comunale, presentata dal Comune di Fiume Veneto nell'agosto 2021, per richiedere una modifica della viabilità esistente di via Fiumesino, affinché si prevedesse un innesto diretto con la nuova rotatoria di prossima realizzazione in via Carducci a Cimpello”, fanno sapere dall’Amministrazione del sindaco Jessica Canton.

“Rivedere l’assetto dell’incrocio in questione – dichiara il vicesindaco Roberto Corai con delega alla viabilità – è fondamentale. Avevamo avanzato questa richiesta perché riteniamo opportuno che via Fiumesino, che insiste sul territorio di Azzano Decimo, s’innesti direttamente nella nuova rotatoria tra via Carducci e via Fratte di Cimpello, in territorio di Fiume Veneto”.

“Senza tale modifica la stessa via Fiumesino probabilmente sarà sacrificata con l’obbligo della sola svolta a destra in uscita e della possibilità d’imbocco solo per i veicoli che provengono dal centro di Cimpello. Purtroppo la nostra osservazione, già oggetto di precedenti incontri con il Comune contermine, non è stata accolta dall’Amministrazione azzanese. Non ci sono state comunicate le motivazioni, se di natura tecnica o di natura politica, a ogni modo - conclude il vicesindaco Corai - proporremo al nuovo sindaco di Azzano Decimo di riaprire il tavolo di lavoro, perché una soluzione va trovata insieme, a vantaggio di entrambi i territori”.