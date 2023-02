Azzano, oltre 200 mila euro per il risparmio energetico

Sono 214.117 euro i contributi che il Comune di Azzano Decimo ha ricevuto dal Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica per la sostituzione dei serramenti esterni del centro diurno (115.006,36 euro) e della biblioteca comunale (99.110,88 euro). I lavori sono in corso di affidamento e dovrebbero chiudersi entro il 30 giugno.

“Siamo entusiasti di questa notizia – afferma il sindaco, Massimo Piccini – abbiamo partecipato al bando uscito a dicembre velocemente presentando due progetti che interessano due spazi importanti per il nostro comune. In un periodo come quello attuale dove il risparmio energetico diventa fondamentale a causa dell’aumento dei costi dell’energia, partecipare e ottenere finanziamenti in questo settore diventa essenziale".

"Personalmente ho inteso aderire da subito a questa interessante opportunità e ringrazio gli uffici per aver collaborato velocemente all’avvio della procedura. Le aree interessate da questo intervento sono aree sensibili frequentate da anziani e da minori e considerato che interventi di riqualificazione energetica non sono mai stati previsti in questi anni abbiamo approfittato del bando ministeriale per adeguare i locali ai nuovi standard energetici"...