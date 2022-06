Bandiera della pace 'pro Lgbtq', il sindaco Ciriani non ci sta

Una doppia bandiera arcobaleno, la prima con la scritta 'Peace', la seconda recita 'pro Lgbtq'. Il manifesto è presente da alcuni giorni all'ingresso di una scuola media di Pordenone. La fotografia dei due disegni affissi sul portone d'accesso di un istituto scolastico cittadino è arrivata al sindaco Alessandro Ciriani che, con un post su Facebook, ha commentato la scelta di due simboli secondo lui fuorvianti in questo contesto storico, con particolare riferimento alla scritta che indica il rispetto dell'identità di genere.

"È notte e mi scuso per la pedanteria", si legge nel post del primo cittadino. "Mi arriva una foto dell'ingresso di una scuola media cittadina dove è stato appeso un disegno con i colori dell'arcobaleno (straordinario fenomeno della Natura) sul quale campeggiano due scritte: Pace e Lgbtq. Ora, già Pace è un desiderio retorico per chi stia seguendo le vicende ucraine. Zelensky chiede armi e missili sofisticati e la pace del battaglione Azov si declina con le mitragliatrici. Bene. Ma cosa diavolo c'entra Lgbtq?? Tolleranza? Apertura? Ma ai ragazzini di 11/13 anni non può essere garantito il diritto di crescere in pace con le proprie pulsioni, sentimenti, contraddizioni senza che qualcuno si metta di mezzo con il suo carico ideologico?".

"Non spetta ai genitori il diritto di dare indicazioni educative si figli? E se queste sono lgbtq, non vanno garantite anche quelle di chi la pensa diversamente? Soprattutto a quella età. Saró minoranza, ma tutelo tutti. Non mi verrebbe mai in mente di disegnare una bandiera ucraina e arricchirla con pace ed etero", conclude lo 'sfogo' social del sindaco.