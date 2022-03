Bando Gemellaggi Aiccre, le premiazioni

La data voluta da AiccreFvg per premiare i Comuni vincitori del bando gemellaggi 2021 e per lanciare una nuova iniziativa internazionale sotto l’egida del Consiglio d’Europa non è stata scelta a caso: venerdì 25 marzo ricorre, infatti, l’anniversario dei Trattati di Roma che decretarono la nascita della Comunità Europea.

La cerimonia organizzata dall’associazione a Ronchi dei Legionari si tinge, quindi, di un alto valore simbolico, soprattutto in tempi in cui, come ricordato dal presidente del sodalizio Franco Brussa, “anche un gemellaggio può rafforzare un sentimento di pace e fratellanza improvvisamente rimesso in discussione”. Il Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ha anticipato la sua partecipazione.

La premiazione si svolgerà alle 16 nella sala polifunzionale del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia di Ronchi, Comune giunto secondo in graduatoria dopo Gorizia (quest’ultima dichiarata Capitale europea della cultura 2025 insieme a Nova Gorica). In totale saranno nove gli enti locali sostenuti da Aiccre nella valorizzazione delle loro relazioni transfrontaliere: in elenco si contano anche Codroipo, Sacile, Spilimbergo, Tricesimo, San Lorenzo Isontino e Farra d’Isonzo.

Sono stati, invece, esclusi pur se idonei, ma con minor punteggio finale, i Comuni di San Vito al Tagliamento, Duino Aurisina e Moggio Udinese, mentre Valvasone Arzene e Basiliano sono stati esclusi perché avevano presentato la domanda fuori termine.

L’evento di venerdì vedrà anche la presentazione ufficiale di Leadership Academy Programme (Lap) un programma di formazione interattivo promosso dal Consiglio d’Europa e rivolto ai Sindaci e agli alti funzionari della pubblica amministrazione.

Come già avvenuto con il progetto ELoGe sul buon governo, Aiccre e l’Istituto di sociologia internazionale Isig di Gorizia sono riusciti a far sbarcare in anteprima nazionale in Friuli Venezia Giulia i contenuti del Programma Lap, pronti a diventare operativi già con il prossimo mese di giugno.

A dare lustro all’evento sarà il collegamento online con il Consiglio d'Europa e, in particolare, con il responsabile europeo del programma che ribadirà il plauso ad Aiccre Fvg per questa ennesima dimostrazione di serietà, competenza e professionalità messa a servizio dei Comuni regionali.