Bando Imprese, va presentata la dichiarazione di stabilità

Il Comune di Pordenone informa che le imprese che hanno beneficiato dei finanziamenti del Bando Imprese e già liquidati, devono inoltrare al Suap - Sportello Unico Attività Produttive comunale, la dichiarazione di stabilità dell’intervento in cui si attesta che sono stati rispettati i requisiti richiesti dal bando e che non è stato alterato il progetto finanziato.

Nel complesso le risorse sono state utilizzate principalmente per il rinnovo dei locali, per l’assunzione di personale, per l’informatizzazione e l’innovazione dei servi offerti e per i servizi e l’acquisto dei sistemi di sicurezza. Per agevolare l’inoltro della dichiarazione richiesta, il Comune ha predisposto un modulo prestampato qui allegato, che le imprese possono scaricare dal sito a questo link.