Bannia, contributi per la scuola paritaria d’infanzia

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha deliberato lo schema della nuova convenzione per i contributi economici rivolti alla scuola paritaria d’infanzia “Maria Immacolata” di Bannia, che svolge il servizio di asilo nido nel territorio comunale. Il Comune non gestisce direttamente il servizio di asilo nido, ma vuole riconoscere e promuovere il servizio educativo-assistenziale svolto dalle Scuole dell'Infanzia paritarie presenti nel territorio.

"Stiamo rivedendo le forme che regolano i rapporti tra l’amministrazione comunale e le scuole paritarie, con lo scopo di migliorare e ampliare i servizi a supporto delle famiglie e della natalità, ma anche per semplificare e implementare il sostegno economico necessario a concretizzare tali intenzioni, dando orizzonti sufficientemente ampi di programmazione e garanzie alle strutture", spiega l'assessore comunale al bilancio Michele Cieol.

"La nuova convenzione, che sarà efficace a partire dal 1 gennaio 2020 e avrà una durata biennale, supporterà economicamente la gestione del nido. Il contributo, è quantificato in 140 euro mensili a bambino per il 2020 e in 150 euro per il 2021. Gli importi saranno erogati direttamente alla scuola sulla base dei rendiconti mensili delle effettive frequenze, fino a un massimo di 34 posti convenzionati, permettendo un contenimento delle rette a carico delle famiglie. Il contributo è cumulabile con altri pubblici e privati e si affianca coerentemente alle politiche regionali sugli asili nido, confermate di recente dalla giunta Fedriga anche per il 2020", spiega ancora Cieol.

"Oltre a quanto previsto dalla nuova convenzione, è attivo da luglio anche un bando comunale per la concessione di contributi alle famiglie, per i bambini da 0 a 36 mesi, nel caso in cui, causa esaurimento dei posti disponibili al nido di Bannia, ci si debba rivolgere a strutture situate al di fuori del territorio comunale o ad altri servizi educativi domiciliari. L'erogazione del contributo, che può essere cumulato con altri regionali o statali, varia dagli 850 a 250 euro annuali, in funzione della fascia di reddito Isee e della tipologia del servizio, se a tempo pieno o parziale, rapportato ai mesi di effettivo diritto", conclude l'assessore.