Barba e dito medio durante il Consiglio online, bufera a Muggia

Non si placano le polemiche che hanno investito l’assessore di Muggia, il leghista Tullio Pantaleo, che, in diretta streaming durante il Consiglio di mercoledì, si è fatto tranquillamente la barba mentre la discussione era in atto.

Il gesto ha scatenato la reazione dei consiglieri di opposizione, che chiedevano rispetto, in particolare lo ha fatto Riccardo Bensi del Pd, che si è rivolto anche al sindaco Paolo Polidori.

Pantaleo, non parlando, non è finito sulla schermata principale, ma i partecipanti alla discussione lo vedevano benissimo. Ne è scaturita una discussione alla quale Pantaleo, deposto il rasoio, ha risposto... alzando il dito medio.

Il tutto è poi finito nei post su Facebook del Pd locale e della lista Bussani. Certo non una bella pagina di politica a prescindere dalle responsabilità e dagli intenti. Pantaleo, 74 anni, è assessore esterno con deleghe a cura e tutela della città, Cittadinanza attiva e Verde pubblico.

Il primo cittadino, a bocce ferme, si è riguardato filmati a foto. “Pantaleo non è certo avvezzo alla tecnologia e non si è accorto di radersi a favore di webcam – commenta Polidori – e questo può essere perdonato. Tuttavia il gestaccio successivo, che le immagini riportano in maniera inequivocabile è assolutamente da condannare, prosegue Polidori che assicura: farò un richiamo formale all’assessore”.

Deleghe a rischio? Per il sindaco no. “Un errore si perdona – dice -, ma se si ripetesse non passerei sopra. Credo Pantaleo abbia compreso”, conclude.

Il sindaco intanto farà una verifica con il segretario comunale sulle norme privacy e scriverà una nota a tutti i consiglieri invitandoli a non diffondere immagini personali, seppur riguardanti personaggi pubblici, al di fuori degli interventi video ufficiali. Insomma Pantaleo è stato perdonato sul filo del rasoio.