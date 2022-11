Barcis coordinerà lo sghiaiamento della Valcellina

"La Regione assegnerà al Comune di Barcis 50mila euro per istituire un coordinamento tra le amministrazioni locali. Il suo fine è quello di individuare soluzioni condivise tra sindaci e tecnici da portare all'attenzione degli uffici regionali, con le quali facilitare gli iter amministrativi e cantierare l'opera scelta per risolvere i problemi legati allo sghiaiamento della Valcellina". Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro al termine dell'incontro svoltosi a Pordenone, al quale hanno partecipato i sindaci di Barcis, Montereale Valcellina, Erto e Casso, Cimolais e Claut.

Il vertice è servito per definire alcuni aspetti tecnici che permettano da un lato ai Comuni di scegliere in modo concertato la soluzione migliore tra quelle già individuate per il prelievo del materiale litoide e, dall'altro, alla Regione di mettere in pratica i relativi atti amministrativi. I sindaci presenti hanno deciso di affidare il ruolo di capofila al Comune di Barcis.

"Nell'assestamento di giugno - ha detto l'assessore - la Regione aveva invidiato, con un apposito provvedimento, i fondi da destinare al Comune della Valcellina che svolgerà il ruolo di capofila. Il suo compito sarà quello di individuare una o più persone che tengano i rapporti con i tecnici ed esperti delle singole amministrazioni. Queste ultime, a loro volta, dovranno individuare una soluzione condivisa da presentare alla Regione per risolvere il problema dello sghiaiamento".

"Tale modo di agire - ha spiegato ancora Scoccimarro ai primi cittadini presenti all'incontro - è già stato sperimentato con successo nei confronti del lago di Cavazzo. Per Barcis si vuole quindi replicare quell'esperienza, con l'obiettivo di definire un 'contratto di lago' in cui i singoli Comuni stabiliscano precise azioni amministrative da intraprendere, preparando così il campo in vista dell'opera da compiere. Quest'ultima verrà scelta tenendo conto di quella che dovrà essere l'idea di sviluppo del territorio che la Regione avvallerà nel momento in cui metterà a disposizione i fondi per la realizzazione del progetto di sghiaiamento".

"Il problema dura da decenni - ha concluso l'assessore regionale -. questa Amministrazione, sin dal suo insediamento, ha voluto mettersi a disposizione dei sindaci per trovare insieme una soluzione condivisa. Il passaggio legato all'individuazione del Comune capofila diventa indispensabile proprio nell'ottica della collegialità e della concertazione nella scelta di una delle soluzioni già presenti sul tavolo individuate dallo studio dell'ingegner Apriliis presentato a fine gennaio".