Battaglia sotto il sole, i pannelli crescono sui nostri campi

Ora che il Governo ha puntato con decisione allo sfruttamento del sole, anche nella nostra regione è scoppiata la battaglia dei parchi fotovoltaici. Si fanno ricorrenti le notizie sull’accaparramento di terreni agricoli da parte di società specializzate che bussano alla porta di imprese agricole proponendo contratti vantaggiosi, per cedere in affitto i terreni dove realizzare impianti, almeno in teoria, ispirati all’agri-fotovoltaico.

Ce ne occorrono tanti di impianti: “Legambiente Fvg ha stimato - spiega Emilio Gottardo - che per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica nella nostra regione (10.330 GWh secondo i dati Terna nel 2019) sia necessario installare pannelli su almeno 8 mila ettari di superficie. Dalle aree degradate potrebbero arrivare circa 6 mila ettari, ma in questo caso gli impianti affrontano alcune limitazioni tanto che solo un sesto della superficie è effettivamente utilizzabile. Altri 4.400 ettari sarebbero, invece, ricavati dai terreni coltivabili, dove l’installazione è molto più facile e produttiva, pur permettendo, se ben realizzati e con alcuni limiti, l’attività agricola. Se dal 2001 al 2020 in regione abbiamo installato pannelli fotovoltaici in circa 290 ettari per produrre 520 megawatt, nel solo 2021 abbiamo occupato altri 723 ettari per produrre 623 megawatt con un’accelerazione notevole che, è assai probabile, diventa corsa sfrenata nell’anno in corso”.

ASSALTO ALLA DILIGENZA

“Hai un terreno possibilmente pianeggiante, di almeno 10 ettari, ben esposto a sud, di forma regolare, senza vincoli, vicino a una cabina Enel e con accesso a una strada pubblica? Contattaci per ottenere una valutazione del tuo terreno da valorizzare grazie al fotovoltaico”.

Basta una breve ricerca in rete per trovare numerosi siti di società che si offrono di affittare o comprare terreni dove installare parchi fotovoltaici capaci di offrire al proprietario ottime rendite senza troppi disturbi, tanto più che le procedure per la costruzione di questi impianti è stata notevolmente semplificata e provvede direttamente la Regione in sede di Autorizzazione unica, senza che dal municipio possano arrivare possibili ostacoli. Sebbene la conversione alle fonti rinnovabili è sacrosanta e non più rinviabile, sorge, però, spontaneo il dubbio che, come troppo spesso accade, questa rivoluzione resa possibile anche dal drastico calo dei prezzi dei pannelli e dall’aumento della loro efficienza finisca per spalancare le porte all’ennesimo assalto alla diligenza su un territorio già abbastanza maltrattato da anni di pessimo governo del territorio.

BASSA FRIULANA NEL MIRINO

Per fissare paletti al fotovoltaico a terra la Regione aveva approvato nel 2021 una legge che, però, è stata impugnata dal Governo. Di fatto, chi vuole installare un impianto su un terreno agricolo non ha grandi ostacoli. Il fotovoltaico a terra rende molto perché può essere orientato bene e sfrutta gli spazi in modo ottimale. L’unico ostacolo, in questa regione, lo crea la frammentazione della proprietà fondiaria.

Ciò spiega l’attenzione degli investitori sui terreni in mano a grandi aziende o proprietari. Ne sanno qualcosa a Terzo di Aquileia, dove sono previsti tre parchi per un totale di circa 60 ettari e 32 milioni di euro di investimento. “Siamo circondati”, ci dice il sindaco Giosualdo Quaini. “Sia ben chiaro, non siamo contrari, ma questi impianti stravolgeranno il nostro paesaggio. Per compensazione installeranno 50 arnie in ogni parco, ma su una superficie grande quanto 28 campi da calcio mi pare poco. Se non facciamo di tutto per sfruttare prima di tutto le aree già degradate rischiamo davvero di sconvolgere il nostro paesaggio rurale”.