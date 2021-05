"La magistratura ha pagato un prezzo altissimo per la democrazia del nostro Paese e il fatto che una figura di straordinaria dirittura morale venga proclamata beata dalla Chiesa pone l'accento su una delle massime aspirazioni umane: la ricerca della verità e della giustizia nella fede espletando un dovere civile". Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd), in occasione del rito di beatificazione del giudice Rosario Livatino.

"Per chi crede - aggiunge Rojc - la beatificazione di un giudice è il segnale più tangibile dell'attenzione verso tale ricerca che è stata perseguita, nel caso di Livatino, in tutto il suo percorso terreno. Ma anche per chi non ha la grazia di credere, essa assume un significato straordinario, che ci pone nella necessità di riflettere sui valori che qualificano la nostra appartenenza alla comunità umana".