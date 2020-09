"Ho provato in prima persona che fino a quanto la circolazione di questo virus non sarà debellata ognuno di noi – pur agendo con prudenza - è esposto al rischio di essere contagiato e contagiare". Con queste parole Silvio Berlusconi si rivolge alla sua plaeta di follower su Twitter, fresco di dimissioni dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato per alcuni giorni dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

"Per questo - scrive Berlusconi - rinnovo a tutti l’appello alla massima responsabilità personale e sociale". Un'esperienza difficile e drammatica, quella del ricovero, che ha spinto Berlusconi, 84 anni e con una serie di patologie, a rinnovare l'appello alla prudenza e a non sottovalutare il Covid.



Tanti i messaggi di auguri dal Friuli postati sui social, dal vice presidente del Fvg, Riccardo Riccardi a Tiziana Gibelli, assessore regionale alla Cultura, e Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg.

Buone notizie! @berlusconi è stato dimesso questa mattina dal San Raffale a #Milano! La sua energia e la sua forza hanno dimostrato per l'ennesima volta la qualità del suo carattere eccezionale! Il mio più caro augurio per un recupero totale al 100% nel più breve tempo possibile. https://t.co/3RnK2snyHC — Riccardo Riccardi (@Riccardi_FVG) September 14, 2020