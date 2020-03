Bene il dialogo con la Slovenia, ma attenzione costante ai valichi

"Finalmente Italia e Slovenia si sono parlate e sembra che la congestione dei mezzi pesanti ai valichi di Gorizia e Trieste si stia risolvendo". Il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin esprime apprezzamento per l'avvio di un dialogo diretto tra Giuseppe Conte e il nuovo premier sloveno Janez Jansa sullo stop alle merci in Slovenia.

"La decisione assunta dal precedente governo di Lubiana, in conseguenza di improvvisate decisioni di altri paesi confinanti con la Slovenija stessa, ha provocato code infinite e disagi enormi ai valichi tra Italia e Slovenija, dove solamente grazie al tempismo e al senso di responsabilità degli amministratori italiani si è evitato un problema ancora più grave sotto il profilo igienico sanitario. Confido che il dialogo avviato, con il supporto delle autorità regionali nazionali ed europee, dal premier Conte con il nuovo governo sloveno del Premier Jansa prosegua con il costante supporto di tutti per tutelare i prodotti italiani, le eccellenze del Made in Italy, anche in campo agroalimentare, ed i diritti degli autotrasportatori, monitorando con attenzione costante la situazione ai confini orientali, autentica porta di ingresso e di uscita dall'Italia verso tutta l'Europa dell'est e l'area balcanica".