Benzinai, gestori Fvg pagati alla vigilia di Natale

"Questa mattina, vigilia di Natale, il direttore del Servizio Energia della Regione ha effettuato l'ultimo pagamento dei carburanti agevolati per l'anno 2019. Abbiamo anche provveduto a informare i gestori degli impianti di rifornimento del Friuli Venezia Giulia che il prossimo sarà effettuato il 3 gennaio 2020". Lo annuncia l'assessore regionale all'Energia, Fabio Scoccimarro, evidenziando che "il pagamento previsto per il 30 dicembre è stato annullato poiché vi sarebbe stato il rischio che la tesoreria (esterna alla Regione, ndr) non sarebbe riuscita a effettuarlo a causa dei giorni festivi".

"Ovviamente - aggiunge Scoccimarro - la direzione competente si è premurata di informare tutti i gestori in maniera tale da non creare spiacevoli incomprensioni. A tal proposito, infatti, va ribadito che la Giunta Fedriga ha previsto anche per il 2020 di finanziare i carburanti agevolati predisponendo intanto 35 milioni di euro a bilancio al fine di concedere contributi fino a 26 centesimi a litro (21 cent per la benzina e il bonus di altri 5 per le auto ibride) ai cittadini del Friuli Venezia Giulia".

"Questa misura - conclude l'assessore - prevede ogni tre mesi una delibera di Giunta al fine di prenotare i fondi previsti e la settimana scorsa è stata approvata la prima tranche fino al 31 marzo 2020"