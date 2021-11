Bilancio 2022 nel segno dell’ottimismo

Il bilancio regionale dei prossimi anni non disturba i sonni di chi nella giunta Fedriga deve far quadrare sempre i conti. L’assessore Barbara Zilli, infatti, parla di “cauto ottimismo”.

Lo storico riconoscimento appena incassato con il dimezzamento del contributo alla finanza pubblica, le prospettive di tenuta delle compartecipazioni fiscali anche nell’anno terribile della pandemia e i contributi del Piano nazionale di ripartenza e resilienza che stanno prendendo forma concreta fanno ben sperare la responsabile delle finanze del Friuli-Venezia Giulia. Partiamo dall’ultima mossa che avete fatto.



Perché è importante l’assestamento di bilancio appena approvato dal Consiglio regionale?

“È fondamentale sia perché ha un valore consistente, pari a 100 milioni di euro, sia perché è stato fatto in un momento strategico per la nostra regione e sia perché destina risorse ai settori essenziali per la ripartenza: dalla sanità che è ancora impegnata in prima linea nella campagna vaccinale, alle infrastrutture e alla liquidità delle imprese, comprese quelle culturali che, in particolare, stanno ancora soffrendo l’onda lunga della pandemia. Inoltre, un punto qualificante di questo assestamento riguarda la Zona industriale Aussa Corno (Ziac) che può finalmente voltare pagina di una annosa vicenda e quindi ripartire per esprimere tutte le potenzialità di un’area produttiva e logistica strategica per l’intero Friuli. Inoltre, abbiamo destinato agli Enti di decentramento regionale (Edr) 14 milioni di euro per l’edilizia scolastica, perchè riteniamo che la sicurezza per studenti e insegnanti è un requisito prioritario. Sembrano tutti passaggi tecnici, ma non si tratta di un provvedimento scontato o che si ripete ogni anno. Abbiamo voluto dare un segnale tangibile alla nostra comunità che è tempo di ripartire e che la Regione è al fianco di cittadini e imprese”.



“Le risorse derivano per 54 milioni di euro dall’avanzo di bilancio non utilizzato, per 30 milioni da maggiori entrate dalla compartecipazione all’Irpef del 2018 e, infine, dall’ottimizzazione della spesa di quest’anno”.“Rispetto agli effetti destabilizzanti provocati dalla pandemia, possiamo dire che i conti finanziari della Regione attuali e per gli anni a venire sono in equilibrio. Il gettito fiscale, che in virtù delle compartecipazioni alimenta il nostro bilancio, non ha subito un tracollo. Le conseguenze dei rinvii fiscali nel 2020 e 2021 si sentiranno anche negli anni successivi, ma non dovrebbero cambiare la situazione. Questa stabilità è merito sia degli operatori economici che, grazie a una solidità alle spalle, hanno saputo affrontare la crisi economica con alta professionalità, sia della stessa Regione che, attraverso ristori e fondi di rotazione, ha sostenuto l’accesso al credito e l’equilibrio finanziario delle imprese, anche di quelle più piccole. Accanto a queste previsioni ottimistiche, poi, vanno aggiunti gli effetti del nuovo patto Stato-Regione sul saldo di finanza pubblica, che ci consentono di non avere un onere che pesava in maniera rilevante sul bilancio disponibile, e i fondi del Pnrr che hanno iniziato ad arrivare. Al momento abbiamo appena iniziato a discutere in giunta del bilancio 2022, ma posso già affermare che avremo risorse adeguate per sostenere i settori che noi riteniamo strategici: sanità, lavoro, infrastrutture e attività produttive”.“Siamo partiti da un contributo che pesava per l’11,5% sul nostro bilancio e che il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedeva di aumentare al 13 per cento. Spiegando bene i numeri della nostra specialità, compromessa negli anni passati, siamo riusciti a portare questo onere al 6,74 per cento. Questo è un risultato importante e che si inserisce in un confronto portato avanti dal nostro presidente Massimiliano Fedriga con il governo nazionale che, già nel 2018, si era concretizzato nel patto con l’ex ministro Giovanni Tria che sanciva la bilateralità di queste decisioni. Questo nuovo accordo sia riconosce il principio costituzionale della temporaneità sia dimezza da subito l’onere per la nostra Regione: Roma aveva chiesto 836 milioni e alla fine il versamento scenderà a circa 430 milioni”.“A Roma abbiamo dimostrato, numeri alla mano, che l’autonomia non è un privilegio, ma una responsabilità nella gestione dei servizi e nell’utilizzo delle risorse”.“La dismissione della partecipazione azionaria nell’istituto di credito è stata una scelta consequenziale alla cessione della maggioranza, operazione realizzata dalla giunta precedente. Detenere una quota di minoranza equivale a non poter determinare le decisioni di politica industriale della banca stessa. Attendiamo ora di comprendere se vi saranno offerte migliorative rispetto a quella del socio di maggioranza Iccrea per poi vendere la nostra quota. Parallelamente stiamo lavorando alla costruzione di un braccio operativo regionale, assieme a Friulia, per riportare in casa l’agevolato, ovvero Frie e Fondo Sviluppo, e anche per offrire strumenti sempre più semplificati per l’accesso al credito. Puntiamo a raggiungere questo risultato entro gennaio 2022”.“Un visionario e un padre fondatore della Lega… in una parola: un mito. Aveva un’idea federalista del Paese, nella quale io mi ritrovo molto. Il suo pensiero è ancora attuale nel percorso di rafforzamento delle autonomie locali e nella valorizzazione delle differenze, che sono una ricchezza. L’Italia si salva solo se responsabilizza i territori attraverso l’autonomia”.“Correvo una volta (ride riferendosi alle maratone, ndr). Non è un’ipotesi sul tavolo. Il presidente Fedriga ha già espresso il desiderio di ricandidarsi per portare avanti le tante iniziative messe in cantiere e io sono orgogliosa di lavorare assieme a lui”.