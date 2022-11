Bilancio al centro del Consiglio comunale di Ronchi

Si riunisce oggi, alle 18, il Consiglio comunale di Ronchi dei Legionari. E tra i punti all'ordine del giorno anche interessanti variazioni e storni al bilancio. Che toccano diversi punti.

Nel dettaglio, le voci più significative tra le entrate correnti riguardano i 198.462 euro derivanti dal recupero evasione relativa all’Imu, i 123.966,25 da assegnazione del fondo regionale a sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, mentre una maggiore entrata per euro 18.576 deriva da un altro contributo regionale per far fronte ai rincari dell’energia e del gas ed un contributo, questa volta statale, per interventi socio-educativi, pari a euro 10.486,76.

“Sulla base delle richieste di variazione pervenute dai diversi uffici comunali – spiega l'assessore alle finanze, Enrico Papais - tra le maggiori spese in parte corrente evidenzio, in particolare, maggiori oneri per 300mila euro al fine di fronteggiare l’aumento del costo dell’energia, coperto con la parte di avanzo vincolato relativa al fondo Covid . Sono da segnalare anche i maggiori oneri dovuti all’adeguamento contrattuale per più di 46mila euro, con i relativi oneri previdenziali”.

Compaiono, inoltre, uno stanziamento di 10mila euro per svolgere corsi di formazione obbligatori per il personale, l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità per 158mila euro, corrispondente all’80% delle maggiori entrate dovute a recupero evasione. Accanto a ciò uno stanziamento pari a 30mila per l’incarico professionale al fine della predisposizione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

“Ulteriori maggiori spese correnti – aggiunge Papais - riguardano lo stanziamento di 20mila euro per la manutenzione del verde, che si andranno ad aggiungere agli altri 28mila euro previsti in parte capitale, 18mila euro per le luminarie natalizie e 15mila euro stanziati per effettuare un’analisi molto più approfondita, usando specifici strumenti, relativamente allo stato di salute delle alberature comunali, in particolare quelle di grandi dimensioni, più a rischio caduta”.

Altri stanziamenti riguardano 50mila euro per effettuare le manutenzioni ordinarie su vari immobili comunali, ma anche per rifare la segnaletica stradale. Infine, ma non per importanza, nelle variazioni sono stati inseriti i vari contributi da erogare alle molteplici associazioni e società presenti sul territorio comunale, per una spesa complessiva di 102mila euro. Tra le spese in parte capitale compaiono uno stanziamento per l’acquisto di attrezzature hardware da destinare ai vari uffici (13.600 euro), lo stanziamento per appaltare progettazioni preliminari e studi all’esterno dell’ente (20mila), i lavori di smaltimento dell’amianto sulla scuola media Leonardo da Vinci erogati con contributo regionale (100mila), uno stanziamento per la manutenzione di marciapiedi e strada comunali per 90mila euro e, infine, lo stanziamento di 37.200 euro a favore di affidamenti per incarichi professionali per l’adeguamento del piano regolatore generale comunale al piano paesaggistico regionale e altri progetti in corso come, ad esempio, l’aggiornamento del piano del traffico al piano urbano della mobilità sostenibile e il “Premoci”, ovvero il piano regionale della mobilità ciclistica.