Bilancio di Udine, i 12 punti del Pd

I Consiglieri Comunali del Partito Democratico hanno presentato 12 proposte per il Bilancio 2021 del Comune di Udine. "La difficile situazione che stiamo vivendo, infatti, impone di ripensare le priorità dell'amministrazione, ma purtroppo non vediamo né un sufficiente impegno per sostenere i cittadini in difficoltà e neppure un dialogo con le imprese e le associazioni che faccia emergere le necessità principali", commentano i consiglieri dem.

"Per elaborare le proposte, abbiamo pensato, prima di tutto, alle gravi conseguenze sanitarie, economiche e sociali della pandemia in corso, ma non ci siamo dimenticati della viabilità, dei parcheggi, del verde pubblico, dello sport e della tutela degli animali". Ecco, nel dettaglio, il piano.

A) CONSEGUENZE ECONOMICHE E SOCIALI DELLA PANDEMIA. Chiediamo al Comune che agisca in modo più incisivo per sostenere la cittadinanza che si trova in grave difficoltà economica prevedendo:



1) sin da ora, l’erogazione di una terza tranches dei buoni spesa, mettendo a disposizione fondi comunali, in aggiunta ai finanziamenti statali (Eleonora Meloni);2) di riservare e assegnare rapidamente gli appartamenti di proprietà comunale, alle persone che stanno perdendo la casa a causa della crisi. Ci sono infatti una ventina di appartamenti sfitti, di cui 3 recentemente ristrutturati (Cinzia Del Torre);3) per i residenti del Centro, in cui i parcheggi sono a pagamento, una riduzione dei costi di abbonamento, per i parcheggi a raso, e un aumento del numero degli abbonamenti, per i parcheggi in struttura (Alessandro Venanzi).

B) SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO. Le attività economiche hanno bisogno di una particolare attenzione e di un approccio attivo del Comune che dialoghi con tutto il sistema produttivo, coinvolgendo le imprese in un percorso di crescita e garantendo un serio controllo sui protocolli di sicurezza dovuti alla pandemia. In particolare proponiamo:

4) che le iniziative estive, come “Udine sotto le stelle”, siano realizzate in tutta la città e in piena sicurezza, senza dimenticare nessuna zona del Centro e nessun quartiere di Udine, magari alternando le vie e le giornate (Cinzia Del Torre);

5) che si valorizzi il “Mercato Contadino del Parco del Cormor” dove apprezzatissimi produttori locali, a km0, vendono prodotti alimentari di qualità. Infatti dal progetto di ristrutturazione del Parco del Cormor, emerge la volontà di spostare il Mercato presso l’area di parcheggio, esponendolo al sole e alla pioggia, o addirittura lontano dal Parco (Cinzia Del Torre);

C) IMPEGNO PER L’EMERGENZA SANITARIA. Il Comune di Udine, fino ad ora, non si è impegnato in nessun modo per sostenere lo sforzo del Servizio Sanitario Regionale in relazione all’emergenza da Covid-19. Alla fine del 2020 il Consiglio Comunale, su proposta proprio del PD, aveva approvato all’unanimità la scelta di individuare e organizzare in città un “punto tamponi” pubblico in più, ma nulla è stato fatto.

Chiediamo quindi che:

6) si individuino, in città, grandi spazi (come caserme, impianti sportivi, auditorium…) da mettere a disposizione del Servizio Sanitario Regionale, per organizzare un “centro tamponi” gratuiti e un “centro vaccinazioni” (Eleonora Meloni);

D) VIABILITA’, SPORT E VERDE PUBBLICO. Non ci dimentichiamo delle molte richieste che arrivano dalla cittadinanza in merito alla viabilità, agli impianti sportivi e alla tutela del verde pubblico.

Chiediamo che:

7) il Comune porti avanti l’impegno per l’eliminazione dei passaggi a livello ferroviari, che, in passato aveva assicurato anche indicandolo nei documenti di bilancio 2020 e 2019, mentre il bilancio 2021 non ne parla più! (Pierenrico Scalettaris)

8) un ripensamento della viabilità di Cussignacco che preveda di prevedere l’asfaltatura anche di via Conegliano (Cinzia Del Torre);

9) un percorso di confronto con le associazioni e la cittadinanza per condividere le scelte del progetto Biciplan, col quale si assumeranno decisioni importanti in materie di viabilità ciclabile (Pierenrico Scalettaris);

10) una attenzione ai giardini storici della città ed in particolare la sostituzione delle siepi di Bosso, morte quasi ovunque a causa dell’infestazione della Piralide (Cinzia Del Torre);

11) uno studio approfondito delle esigenze e dei fabbisogni prima di adottare scelte che impattano sugli impianti sportivi. Ci domandiamo infatti quali siano i criteri hanno portato a individuare due specifici campi di calcio, e non altri, da trasformare in sintetici (Pierenrico Scalettaris).

E) ATTENZIONE AGLI ANIMALI. Non ci scordiamo nemmeno dei nostri amici animali e del sostegno ai volontari che se ne occupano quotidianamente.

Chiediamo che:

12) venga immediatamente ritirata la disposizione ufficiale - sottoscritta e protocollata - dal dirigente Scapin con cui si chiede che i volontari referenti delle colonie feline, prima di ricevere dal Comune il cibo per gli animali che accudiscono per conto del Comune, dichiarino un sostanziale stato di indigenza, dimostrabile attraverso l’ISEE. Ricordiamo infatti che i gatti delle oltre 200 colonie feline di Udine sono a tutti gli effetti i gatti del Sindaco e che l’Amministrazione deve ringraziare i volontari per quello che fanno, non creare loro ostacoli (Cinzia Del Torre).