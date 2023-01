Blitz ambientalista contro il Senato

Blitz ambientalista, questa mattina, poco prima delle 8, a Roma, da parte del gruppo Ultima Generazione. Gli attivisti hanno lanciato vernice arancione sulla facciata del Senato. Imbrattate anche alcune finestre oltre a un portone di palazzo Madama.

Sono intervenuti i Carabinieri che hanno bloccato cinque giovani attivisti. Il gruppo ha rivendicato l'azione, spiegando che "alla base del gesto, c'è la disperazione che deriva dal susseguirsi di statistiche e dati sempre più allarmanti sul collasso eco-climatico, ormai già iniziato, e il disinteresse del mondo politico di fronte a quello che si prospetta come il più grande genocidio della storia dell'umanità".

"Natura e cultura sono due facce della stessa medaglia e chi non rispetta un prezioso palazzo del '400 non può pretendere di stare dalla parte dell'ambiente. Non c'è buona causa che possa essere sostenuta da vandali disperati e violenti, tantomeno se questi individui se la prendono con le istituzioni della democrazia". Così la capogruppo Pd nella commissione Politiche europee del Senato Tatjana Rojc, commentando il blitz.