Blitz di CasaPound guidato da un dipendente della Regione

A guidare il gruppo di CasaPound che ieri ha occupato l’Aula del Consiglio regionale per leggere al megafono un proclama contro le istituzioni sul tema dell’immigrazione è un dipendente della Regione.

Il rappresentante triestino dell’organizzazione di estrema destra è Francesco Clun ed è impiegato amministrativo presso la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità.

In questi giorni, Clun è regolarmente in servizio, visto che, contattato dalla nostra redazione al numero dell’ufficio, ha prontamente risposto, anche se in trasferimento di chiamata sul suo telefono cellulare.

"È scandaloso che l’autore della gravissima azione di ieri sia a libro paga dell’Amministrazione regionale, deve essere immediatamente licenziato". Non si fa attendere la reazione del capogruppo del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, dopo aver appreso che uno dei militanti di CasaPound che avevano fatto irruzione nell’aula del Consiglio regionale, è un dipendente regionale.

"Vogliamo sapere con quale criterio è stato assunto dalla Direzione Sanità: qualcuno deve assumersi fino in fondo la responsabilità di questa situazione. Non è accettabile liquidare quanto è successo con qualche dichiarazione di scuse o prese di distanza. Siamo di fronte all’infiltrazione delle istituzioni da parte di soggetti eversivi e antidemocratici, servono risposte chiare e tempestive", conclude Moretuzzo, firmatario, con il collega Giampaolo Bidoli, di un’interrogazione, già depositata, con la quale si chiede alla Giunta Fedriga quali provvedimenti intenda assumere nei confronti del dipendente rispetto alla vergognosa vicenda.