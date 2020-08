Blitz di CasaPound in Consiglio, già sporta denuncia

"Mi sono già attivato presso la questura di Trieste per presentare regolare denuncia affinché quanto accaduto questa mattina, durante i lavori di una delle Commissioni consiliari, non resti impunito. Aver interrotto i rappresentanti di una istituzione nello svolgimento dei propri compiti è un fatto inaccettabile, una ferita inaudita alla democrazia e alla libertà che il Consiglio regionale garantisce all'intera comunità. Oltre al fatto che è doveroso che sia assicurata la tutela dei consiglieri e di chi si trova a Palazzo".

Il presidente dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, risponde così all'azione di forza messa in atto a Trieste da una ventina di sedicenti esponenti di Casa Pound per manifestare le proprie idee sulla situazione degli extracomunitari nel nostro territorio, introdottisi nell'emiciclo che solitamente ospita le sedute d'Aula e questa mattina occupato dalla VI Commissione consiliare, impegnata ad esprimere un parere sul Programma immigrazione 2020 della Regione.

Dura condanna verso l'accaduto è giunta da tutti i consiglieri presenti, che assieme al presidente Zanin hanno poi sottoscritto un comunicato in tal senso. E contattato dallo stesso presidente, anche il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, ha espresso preoccupazione e deploro per quanto registrato nella sede consiliare.

"Ciò che si è verificato - ha aggiunto il presidente del Consiglio - ha dimostrato che dobbiamo intervenire per migliorare il livello di sicurezza di chi qui entra e qui lavora, e ha il diritto di farlo sentendosi protetto. Non ci dobbiamo isolare, i cittadini devono continuare a poter accedere a questa che è la loro casa, dove si fanno le leggi per loro, ma certamente oggi è emerso un vulnus. Dovremo pensare a prevedere dei controlli più mirati ed efficaci, ad esempio attraverso i metaldetector piuttosto che installando dei tornelli o delle porte di sbarramento lungo le scale, ma anche sollecitando le Forze dell'ordine quando ci sono in programma dei lavori che prevedono la trattazione di argomenti sensibili".