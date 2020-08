Blitz di CasaPound in Consiglio regionale

Dopo i finti cartelloni stradali affissi nella notte tra domenica e lunedì alle porte di Udine e di diversi paesi dell'hinterland, i militanti di CasaPound oggi hanno organizzato un blitz in Consiglio regionale, dove era in corso la VI Commissione con all’ordine del giorno l'approvazione preliminare del programma immigrazione 2020.

Il gruppetto, una quindicina di persone, armate di bandiere e megafono, è entrato in Aula per denunciare la gestione dei flussi migratori in Fvg, anche alla luce delle proteste che da ieri sono scattate all'interno dell'ex caserma Cavarzerani: "Questo è il frutto della vostra inettitudine" hanno detto all'indirizzo dei consiglieri presenti.

"L'occupazione di forza dell'aula del Consiglio regionale da parte di CasaPound è un episodio senza precedenti, un gravissimo attacco alle Istituzioni di cui bisogno aver chiara la portata sovversiva, la gravità e pericolosità. È semplicemente inaccettabile che un manipolo di fascisti si introduca illegalmente con megafoni nel Consiglio regionale e interrompa i lavori di una commissione con atteggiamenti intimidatori", afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che oggi a Trieste un gruppo di militanti di CasaPound ha fatto irruzione nella sede del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e, dispiegate due bandiere italiane, si sono posizionati in un lato dell'emiciclo leggendo con un megafono una dichiarazione contro le politiche migratorie.

Rilevando che "tutti insieme per fortuna si è stigmatizzato quando accaduto", l'esponente dem sottolinea che "rimane l’errore del presidente della commissione, dell'assessore e di molti consiglieri, che sono rimasti immobili senza reagire ad ascoltare, in un'aula illegalmente occupata, i proclami di beceri fascisti. Così rischiamo di legittimare atti violenti che - ammonisce Shaurli - infrangono le regole della democrazia. Mi auguro che l’istituzione Regione denunci immediatamente i responsabili".