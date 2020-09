Blitz di CasaPound, sospeso Antonio Calligaris

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Piero Mauro Zanin, ha approvato a maggioranza (astenuti i consiglieri della Lega) la sanzione della censura (ai sensi dell'art. 63, comma 6 del regolamento interno del Cr Fvg) nei confronti del consigliere Antonio Calligaris a seguito delle affermazioni ('Io ai migranti gli sparerei...') pronunciate il 4 agosto in Aula, nel corso dell'irruzione di Casa Pound che aveva provocato l'interruzione dei lavori della VI Commissione.

“Sono sinceramente pentito di aver pronunciato parole che possano essere ricondotte ad azioni violente lontane dal mio modo di essere", si era poi scusato Calligaris, "con chiunque possa rimanere turbato dai toni e dal significato delle parole da me usate e voglio rassicurare che non era mia intenzione istigare alla violenza. Sono andato oltre in un momento di concitazione”, aveva detto a poche ore di distanza dal blitz e dal suo intervento.

Calligaris, così come ricordato da Zanin rifacendosi a regolamento e relativo passaggio valutativo in Ufficio di Presidenza, non potrà presenziare alle prossime due giornate d'Aula in programma domani, 30 settembre, e giovedì 1 ottobre.

Nel corso della prevista replica in Aula, Calligaris ha ammesso di avere pronunciato parole fuori luogo in momenti di alta tensione ma senza alcun intento di istigazione, evidenziando, invece, la volontà di difendere la democrazia dal grave atto compiuto dai manifestanti.

"Così come Ponzio Pilato, oggi la Lega si è lavata le mani rispetto alle gravissime dichiarazioni e parole d'odio urlate in Aula lo scorso 4 agosto da un suo consigliere. Quanto accaduto non ha precedenti nella storia della nostra Regione ed è assurdo e inaccettabile il tentativo dello stesso consigliere di spostare la questione: da un lato si scusa, dall'altro punta il dito su chi, come il Pd, ha saputo tenere un comportamento rispettoso della democrazia, non legittimando i metodi antidemocratici e fascisti di un gruppo di facinorosi". Ad affermarlo è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello intervenuto oggi in Aula a margine del voto.

"È del tutto evidente il valore politico che assume il voto di astensione della Lega che di fatto non condanna un gravissimo e conclamato episodio d'odio". Inoltre, secondo Bolzonello, "è assolutamente inaccettabile che su un fatto così grave non ci sia stato nemmeno un contraddittorio, ma il solo intervento del consigliere autore della gravi dichiarazioni". Per questo, Bolzonello ha chiesto una modifica del regolamento del Consiglio regionale al fine di consentire in situazioni simile un "necessario dibattito democratico".