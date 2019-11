Boccia a Trieste, Fvg verso un nuovo patto con lo Stato

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha incontrato a Trieste il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga. "L'obiettivo è ridurre i contenziosi del 50%", ha detto il rappresentante del Governo. "Voglio che le 'tensioni' con le Regioni diminuiscano. Al momento dell'insediamento ne ho trovati una montagna. Ciò significa costi per i contribuenti, cittadini e imprese, perché approvare una legge regionale che poi viene bloccata dallo Stato vuol dire ipotizzare delle cose che poi non avvengono".

"Io non vorrei una Corte Costituzionale che si trasformi in un Tar - ha precisato - e lo dico con il massimo rispetto nei confronti dei Tar. Ma prima di fare le leggi abbiamo il dovere di definire il perimetro costituzionale. Questo è un lavoro che possiamo fare insieme, tra noi e le Regioni".

L'approccio, ha aggiunto, "è già cambiato. Ho consigliato alle Regioni di confrontarsi prima, nel rispetto dell'Autonomia ovviamente di ogni singola Regione e a maggior ragione anche quelle a Statuto speciale. Sono sicuro che la collaborazione sarà ampia. Con il Fvg c'è stata una prima incomprensione il 'primo giorno di scuola', il giorno in cui si è insediato il governo, ma alla fine ci siamo chiariti. Era giusto impugnare quel provvedimento ed è giusto il confronto che si sta facendo ora. Da quel momento il rapporto è migliorato molto", ha concluso Boccia.

Per il Ministro agli affari regionali e alle autonomie l'accordo triennale trovato oggi è figlio di un percorso avviato e interrotto. Un nuovo tavolo di lavoro è previsto dal prossimo anno proprio per ridurre i contenziosi fra Stato e Regione Fvg. Presto si terrà anche un nuovo incontro a Roma per discutere di sovrintendenze, ufficio scolastico regionale e l'amministrazione dei tribunali sul modello del Trentino Alto Adige. "La strada è lunga ma è un primo passo migliorativo", ha commentato Fedriga.

"Partendo dal risultato conseguito con il Patto finanziario dello scorso febbraio, ho ribadito al ministro, in virtù anche della consolidata virtuosità di bilancio della Regione, l'esigenza di iniziare un percorso che porti alla sottoscrizione per il triennio 2021-23 di un nuovo accordo con lo Stato al fine di armonizzare ulteriormente, in tema di contributo alla finanza pubblica, la posizione del Friuli Venezia Giulia a quella delle altre Regioni a Statuto speciale", ga aggiunto Fedriga.

Nel dettaglio, il governatore ha spiegato che, in merito al contributo regionale alla finanza pubblica (accordo siglato nel 2011), il Friuli Venezia Giulia è la Regione che versa la quota più alta in termini di percentuale di bilancio (anche se ridotta grazie alla sigla dell'ultimo patto), mentre le altre Regioni a Statuto speciale si attestano su percentuali sensibilmente inferiori. Come sottolineato da Fedriga, l'obiettivo è quello "di superare una condizione di disparità".

Il governatore ha ricordato che, proprio con la nuova legislatura, l'attuale Giunta, grazie all'ultimo patto siglato, ha attuato un miglioramento nei rapporti finanziari con lo Stato che ha portato a un risparmio per la Regione di 843 milioni di euro in tre anni.

Oltre agli aspetti economici, come ha rimarcato Fedriga, nel corso dell'incontro sono strati affrontati alcuni dossier relativi al rapporto tra Stato e Regione. Tra questi, quello che riguarda il trasferimento di determinati beni demaniali agli Enti locali e all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia. Una partita sulla quale il ministro ha garantito la massima attenzione, oltre che un'accelerazione ai relativi procedimenti.

Un altro tema oggetto del confronto è stato quello delle competenze in materia di beni culturali e di istruzione (Ufficio scolastico). Su quest'ultimo punto, Boccia ha ribadito in particolare la competenza statale sui concorsi per gli insegnanti, delimitando gli spazi di autonomia delle Regioni ad alcuni aspetti organizzativi. Fedriga ha anche richiesto una convergenza sul ruolo di supporto che la Regione, riconoscendo la piena competenza statale sulla materia, è disposta a offrire sul piano amministrativo ai Tribunali, con l'obiettivo di velocizzare i tempi della giustizia, "alla stregua di quanto già accade in Trentino Alto Adige".