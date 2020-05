Boccia frena sulle aperture, possibili solo dal 18 maggio

"Ritengo imprescindibile che le ordinanze delle Regioni prevedano, espressamente, il rispetto dei protocolli per la sicurezza dei lavoratori che saranno individuati con apposite linee guida definite dal Comitato tecnico scientifico e dall'Inail". Così il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia in una lettera alle Regioni, chiedendo di "dare assicurazione che non saranno disposte aperture in assenza dell'individuazione dei predetti protocolli".

"Non è la stagione delle divisioni, ma dell’unità", commenta Boccia. "La decisione del Tar di annullare l'ordinanza della Regione Calabria sulla riapertura di alcune attività commerciali rafforza quello che stiamo dicendo da giorni: la sicurezza sui luoghi di lavoro per lavoratori e cittadini deve essere la priorità assoluta. Dobbiamo riaprire e lo faremo in tanti settori dal 18 maggio, ma dobbiamo sempre garantire la sicurezza sul lavoro e la salute di tutti. Lavoriamo insieme, senza protagonismi, rispettando il sacrificio fatto dagli italiani. Torneremo più forti di prima in una società giusta e in grado di garantire a tutti i diritti universali".

"Se i contagi calano le Regioni dal 18 maggio potranno aprire le diverse attività economiche. Aperture regionalizzate sì, ma nella massima prudenza. Se si parte senza regole e senza protocolli Inail chi si assumerà la responsabilità di tutelare la salute dei lavoratori e dei clienti? La cosa peggiore per l'economia italiana sarebbe dover tornare indietro", conclude Boccia.