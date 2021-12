Bollettini Tari in ritardo, a Ronchi nessuna penale

Quasi 900 cartelle ancora in viaggio o, forse, ferme in chissà quale centro di smistamento della penisola. Sono quelle che, a Ronchi dei Legionari, riguardano il pagamento della terza ed ultima rata, quella a conguaglio, della Tari, vale a dire il tributo comunale sui rifiuti. Arriveranno, con ogni probabilità, dopo la scadenza prefissata per il pagamento, ovvero quella del 31 dicembre.

“Ma – avverte il sindaco, Livio Vecchiet – non applicheremo alcuna penale, alcuna mora, nessuna sanzione per chi pagherà in ritardo. Purtroppo Isa Ambiente da tempo aveva sottoscritto un accordo con un operatore postale per la consegna delle cartelle. Ma, evidentemente, qualcosa non ha funzionato ed oggi come oggi ci troviamo di fronte a questo imprevisto black-out. Da parte nostra e del nostro servizio tributi, che sta seguendo la questione, non possiamo far altro che rassicurare i cittadini e gli utenti che non ci saranno ripercussioni e che, quindi, accetteremo pagamenti anche dopo la scadenza prevista”.

Il piano economico e finanziario per quel che riguarda il servizio di nettezza urbana, a Ronchi dei Legionari, ha un valore di 1.758.326 euro, di cui 1.147.279 per costi fissi e 611.048 euro per costi variabili. “Per le utenze domestiche – ha spiegato invece l'assessore alle finanze, Paola Conte – le tariffe sono rimaste praticamente invariate rispetto a quelle del 2020 che, tra l'altro, erano le stesse del 2019. La differenza minima, in qualche caso, riguarda i centesimi per metro quadro. Anche per le utenze non domestiche le tariffe sono rimaste le stesse. Hanno qualche piccola riduzione di centesimi al metro quadro, tranne per la categoria riguardante bar, caffetterie e pasticcerie che hanno avuto un aumento di 46 centesimi”. Il minor gettito per le casse comunali, con le riduzioni votate dal consiglio nel luglio scorso, è stato di 102mila euro.