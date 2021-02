Bomba carta esplode fuori casa di Alessandra Moretti

Una bomba carta è stata fatta esplodere la notte scorsa nelle vicinanze dell'abitazione dell'eurodeputata Pd Alessandra Moretti, a Vicenza. La stessa Moretti ha reso noto attraverso i social quanto accaduto: "Io e la mia famiglia stiamo bene. La magistratura e la polizia stanno indagando e ho grande fiducia nel loro lavoro".

"Ho ricevuto tantissimi messaggi e ringrazio davvero tutti per la solidarietà, espressa dai miei concittadini e dai colleghi. Mi auguro si sia trattato semplicemente di un gesto goliardico senza implicazioni violente. La violenza non è mai la risposta - conclude Moretti -".

Immediata la solidarietà per l'accaduto da parte dei rappresentanti delle forze politiche.

Tra i messaggi di vicinanza anche quello della vicepresidente del Pd Debora Serracchiani che su Facebook ha scritto: "La violenza non è mai la risposta. Solidarietà ad Alessandra Moretti!".



da parte della stessa Serracchiani, che sottolinea ''. Non uno sfogatoio degli odi più reconditi''."In un post di solidarietà ad Alessandra Moretti, vittima quest’oggi di un attacco con bomba carta sotto casa, arriva questo commento- scrive pubblicando la foto -. La violenza genera sempre altra violenza. E la continua violenza sulle donne - verbale e fisica - sta raggiungendo livelli drammatici"."Il 31,5% delle donne ha subito molestie almeno una volta nella vita - prosegue Serracchiani -. Nel 2020 ogni tre giorni una donna è stata uccisa, quasi sempre in famiglia. Soltanto con un’educazione al rispetto potremo, forse un giorno, veder diminuire il numero degli omicidi. Non possiamo mai abbassare la guardia".alla diretta interessata e a tutte le donne - conclude Serracchiani -.Nel frattempo vi informo che".