Forza Nuova tuona sulla probabilità che le bombe atomiche della Turchia possano arrivare alla base Usaf di Aviano. In una nota il movimento ha annunciato: “Nei prossimi giorni saremo in piazza nella cittadina pordenonese e proporremo una raccolta firme per dire no a una decisione che, se dovesse andare in porto, equivarrebbe a mettere in pericolo la vita dei nostri concittadini. Ci aspettiamo una presa di posizione ferma delle nostre istituzioni e un coinvolgimento dei cittadini per dire no”.