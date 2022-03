Bonifica del greto del Cellina, i costi lievitano

Lo studio di fattibilità disposto alcuni mesi fa dalla Regione parla di 250 tonnellate di amianto da asportare, ma il rincaro dei carburanti potrebbe ridurre notevolmente la quantità effettivamente smaltita.

L’incubo prezzi piomba anche sul progetto che riguarda un ampio tratto di greto del Cellina, compreso tra i Comuni di Montereale, Maniago e Vajont. Lungo una fascia di quasi quattro chilometri sono stati individuati 79 cumuli di rifiuti, 13 dei quali contenenti duemila metri cubi di asbesto, sostanza cancerogena ignifuga usata sino agli Anni ‘90. Poi, ci sono 378mila metri cubi d’inerti, altri 15mila di scarti dell’edilizia, 18mila di ferramenta e metalli vari e settemila di scarti plastici.

L’area è stata mappata nel 2008 per una prima parziale riqualificazione e, poi, nuovamente caratterizzata tre anni fa. Ora la Regione ha stanziato quasi 900 mila euro per la pulizia di meno della metà del materiale inquinato. L’operazione è stata delegata al Consorzio di bonifica Meduna Cellina che si è subito attivato con i tecnici per l’attivazione del cantiere.

Tra l’altro, trattandosi di un’area tutelata sotto vari aspetti faunistici e paesaggistici, l’intervento deve rispettare determinate tempistiche e modalità di esecuzione per non compromettere la nidificazione di speciali uccelli o deturpare i prati stabili.

L’incognita resta, quindi, l’inflazione galoppante: il prezzo del gasolio alle stelle potrebbe ridurre di molto i quantitativi portati effettivamente in discarica. Al momento sembra, infatti, impossibile mettere in sicurezza le 216 tonnellate di residui altamente friabili e le altre 23 di agglomerati maggiormente compatti che si ipotizzava all’inizio.

Il materiale rimosso sul Cellina dovrebbe finire, infatti, in Germania o in altri siti del Nord Europa a causa della saturazione degli impianti italiani. I lunghi viaggi che devono affrontare i camion carichi di sassi contaminati per sbarcare addirittura in Norvegia influiranno, quindi, sul risultato finale.

Di qui l’appello del già sindaco di Cavasso Nuovo e attuale consigliere regionale Emanuele Zanon che, sulla bonifica dell’alveo maniaghese, ha sollecitato direttamente la Giunta Fedriga. L’inquinamento del Cellina risale agli Anni ’70 quando la normativa sull’amianto era del tutto assente e l’asbesto risultava utilizzato su larga scala dall’industria.