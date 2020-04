Bonus 600 euro, zero burocrazia per chi lotta contro cancro

Un ordine del giorno per impegnare il governo a intervenire sin dal prossimo decreto per esplicitare con valenza retroattiva la compatibilità tra l’assegno di invalidità e il bonus previsto per le partite Iva. Tra i promotori il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

“Non è ammissibile che chi è costretto a convivere con un'invalidità debba scontrarsi con la burocrazia. Eppure è quel che accade anche in questa drammatica circostanza: il bonus da 600 euro, per come è scritto il decreto legge, è infatti riservato alle sole partite iva ‘sane’, non ad esempio ai malati oncologici che percepiscono un assegno di invalidità. Assegno che ammonta a meno di 600 euro. Assieme al gruppo di Forza Italia abbiamo predisposto un ordine del giorno che sottoporremo al governo nei prossimi giorni in occasione della conversione in legge del decreto Cura Italia. Incredibilmente la presidenza del Consiglio ha scritto all'Inps per sollecitarla a interpretare diversamente la norma, ammettendo implicitamente di non averla scritta bene. Con il nostro atto chiediamo al governo di mettere nero su bianco la compatibilità e non concedere a INPS interpretazioni che penalizzino i malati oncologici e agli altri percettori di assegno di invalidità”, conclude Novelli.