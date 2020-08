"Quanto sta venendo alla luce in queste ore ha colpito profondamente l'opinione pubblica e un comprensibile sdegno ha investito quei politici, parlamentari e consiglieri regionali, che hanno voluto accedere al bonus per gli autonomi - afferma la consigliera regionale Chiara Da Giau (Pd), in merito a quanto emerso sui beneficiari del bonus Covid, tra cui alcuni parlamentari e consiglieri regionali -".

"Stupisce che il presidente Fedriga - prosegue Da Giau -, che è la più alta autorità politica e amministrativa della Regione e gode di una grande visibilità, non abbia sentito l'esigenza di esprimersi e di dare un segno al di fuori delle logiche partitiche, ma è ancora in tempo per dire una parola di chiarezza. È importante che le istituzioni dimostrino di essere riferimento anche etico oltre che politico, e in questo senso ancora una volta va rilevata una differenza non piccola rispetto al presidente del Veneto".