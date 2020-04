Bonus spesa, basta falsità

“Un balletto dei numeri che nuoce al FVG e al Paese, quello a cui partecipa la deputata Vannia Gava che disinforma i cittadini sulla reale entità dello stanziamento del Governo per l’emergenza alimentare in corso. Dopo Salvini, Alessandro Ciriani e Anna Cisint, anche la collega a Montecitorio contribuisce ad alimentare il fuoco delle fake news sui 400 milioni previsti nell’Ordinanza della Protezione civile per l’Italia in difficoltà”. E’ il commento del Portavoce alla Camera e Capogruppo pentastellato in X Commissione Luca Sut, a ridosso delle dichiarazioni susseguitesi, nei giorni scorsi, sulla prima iniziativa messa in atto in materia di solidarietà alimentare.

“La calcolatrice della Lega ha forse le batterie scariche – riprende Sut – ma anche l’uso della semplice logica suggerisce di eseguire il calcolo non sul totale degli abitanti del Friuli Venezia Giulia, bensì su quello dei cittadini che versano in condizioni di indigenza, dando la precedenza a chi non percepisce già altre forme di sussidio. Sostituendo il divisore erroneamente usato dalla collega Gava – prosegue il Portavoce M5S – si ottiene un risultato ben maggiore dei 5 euro di cui parla, un dato sì risibile ma che non riflette sicuramente quello che sarà l’effettivo aiuto che riceveranno gli aventi diritto del FVG. Non posso ad oggi fornire numeri esatti, in quanto si sapranno soltanto una volta che i Servizi sociali dei Comuni avranno reso noto il totale dei beneficiari, ma smentisco la stima della collega Gava permettendomi di aggiungere che nessuno, nel Governo o nella maggioranza, sta esultando di fronte al dramma del Paese che abbiamo l’onore di rappresentare. Affermarlo – si avvia a concludere il deputato – è tracciare un’immagine distorta del grande impegno messo in campo per attutire al massimo l’impatto del Covid-19 sul sistema Italia".

"A partire dalle misure di sgravio inserite nel Cura Italia come il bonus babysitter, il congedo speciale e le casse integrazioni, fino a quelle in dirittura d’arrivo per offrire liquidità immediata a famiglie e imprese. Abbiamo già stanziato risorse importanti - aggiunge in chiusura – e continueremo a farlo nel decreto di questo mese, mi auguro un po' meno nel mirino di una macchina del fango che fa male in primis agli italiani", conclude Sut.