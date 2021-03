Boom di richieste per i contributi di allacciamento della rete fognaria

"Sono 168 le domande presentate al Comune di Cervignano del Friuli per la concessione dei contributi regionali finalizzati all'allacciamento della rete fognaria pubblica che, soprattutto alla luce delle difficoltà socioeconomiche legate all'emergenza da Covid-19, sono quanto mai necessari e interessano le famiglie del centro". Lo evidenzia in una nota il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, esprimendo "soddisfazione per il numero di richieste pervenute in tutti i Comuni della regione, stimate oltre le 700 unità, rispetto alle 3 presentate prima dell'intervento della Giunta Fedriga. Ciò dimostra la bontà dell'iniziativa di eliminare il vincolo dell'Isee e di stabilire limiti contributivi più elevati, abbattendo così i costi".

"È stato soprattutto a Cervignano (che, insieme al Comune di Maniago, è sottoposto a infrazione europea) che i cittadini hanno risposto oltre ogni aspettativa - spiega l'esponente del Carroccio - con 168 domande, a fronte delle 24 di San Giorgio di Nogaro e delle 9 di Torviscosa. La richiesta complessiva di contributi per gli allacciamenti dei cittadini di Cervignano ammonta a 535.710,83 euro con una media di 3.188,75 euro a intervento".

Bordin, su questo tema, era stato primo firmatario di una mozione "che aveva impegnato la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale Fabio Scoccimarro. Si tratta di un problema gravoso che, ormai da molti anni, interessa svariate famiglie della Bassa friulana. La Regione Fvg - ricorda ancora il rappresentante leghista - ha stanziato complessivamente 1.350.000 euro: 750mila per il 2021, 250mila e 350mila rispettivamente per 2022 e 2023. Il fine è quello di soddisfare le domande per la concessione dei contributi, finalizzati all'allacciamento della rete fognaria pubblica nei Comuni regionali, dando priorità a quelli interessati dall'infrazione europea come Cervignano e Maniago".

Bordin conclude la nota ringraziando "l'assessore Scoccimarro e la sua direzione per l'impegno profuso, al fine di contribuire a risolvere un problema che gravava sui cittadini ormai da anni".