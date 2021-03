Borgo Stazione, nasce il comitato 'Viviamo via Roma'

Questa mattina Luigi Armano, titolare di due attività in via Roma, accompagnato dal Consigliere comunale Paolo Foramitti, è stato ricevuto a Palazzo D’Aronco dal Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, per illustrare gli obiettivi del Comitato “Viviamo via Roma”, recentemente costituito e del quale Armano è Presidente.

Il Comitato ha come finalità la tutela degli interessi della collettività da realizzarsi attraverso la riqualificazione di via Roma e delle altre vie che costituiscono il Quartiere delle Magnolie. L’attenzione si rivolge nello specifico al decoro e alla sicurezza, al dialogo con le istituzioni cittadine e alla formulazione di proposte concrete che vadano a migliorare la qualità della vita dei residenti, degli operatori economici e di chi, per altro motivi, frequenta quotidianamente la zona.

“Desidero ringraziare Luigi Armano - ha commentato il Sindaco - non solo per l’approccio costruttivo e concreto con cui ha costituito questo il Comitato ma anche perché da anni dimostra, con la sua attività imprenditoriale, che credere in via Roma e in tutto il Quartiere delle Magnolie è la condizione necessaria per poter pensare a un suo recupero. Oggi possiamo dire che la sua scelta di ‘resistere’, quando tutti scappavano, era vincente: lo dimostra l’importante investimento che alcuni imprenditori udinesi hanno deciso di fare in due immobili di fronte alla stazione e che farà da volano al recupero dell’intera zona. Gli sforzi per garantire la sicurezza dei cittadini che stiamo mettendo in campo come Amministrazione stanno inoltre dando i loro frutti e avranno un punto di svolta nella realizzazione del presidio fisso della Polizia Locale”.

“Abbiamo organizzato questo incontro tra il Presidente del Comitato ‘Viviamo via Roma’ Luigi Armano e il Sindaco - ha spiegato Foramitti - per presentare alcune idee concrete per la riqualificazione del Quartiere delle Magnolie. I punti principali proposti per la riqualificazione urbana riguardano la valorizzazione del verde pubblico, la messa in sicurezza marciapiedi attraverso dissuasori di tipo innovativo, ad esempio delle fioriere, e la realizzazione di statue o installazioni, come previsto in altre parti della città, che diventino motivo di attrazione turistica come avviene per esempio a Bratislava o Trieste”.

“Io e il Consigliere - ha aggiunto Armano - abbiamo presentato al Sindaco il Comitato ‘Viviamo via Roma’, recentemente costituito e che si prefigge come obiettivo la riqualificazione del quartiere. Ma non ci limitiamo a via Roma; l’invito a iscriversi è esteso infatti a tutti coloro che credono nel potenziale del quartiere. Le nostre proposte infatti riguarderanno tutte le vie dell’aera e andranno a beneficio non solo degli esercenti ma anche dei proprietari degli immobili, dei turisti e degli studenti che frequentano la zona”.

È possibile iscriversi visitando il sito viviamoviaroma.org.