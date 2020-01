Borracce donate dal M5S, scoppia la polemica

Le borracce per salvare l'ambiente fanno litigare la politica. A scatenare la polemica una circolare nella quale la dirigente del Liceo Le Filandiere di San Vito al Tagliamento, Carla Bianchi, informa genitori, ragazzi e personale della scuola che da sabato 18 gennaio saranno distribuite, a chi lo desidera, le borracce del Movimento 5 Stelle. Nel documento, è presente anche un messaggio dei consiglieri pentastellati Ilaria Dal Zovo, Andrea Ussai, Mauro Capozzella e Cristian Sergo, che spiegano di aver deciso di devolvere una quota del loro stipendio per acquistare le borracce e donarle agli studenti del Fvg, dopo aver chiesto ai vari dirigenti l'autorizzazione e la disponibilità.

L'inserimento del messaggio 'pentastellato' nel documento della scuola ha provocato l'ira del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Andrea Basso: "Azione politica inaccettabile e intollerabile, che calpesta la più basilare regola d'indipendenza dell'istruzione a salvaguardia della libertà di pensiero, dell'autonomia dell'insegnamento e della garanzia della libertà di studio, pilastri del nostro sistema scolastico regionale e nazionale".

"Ci troviamo costretti quindi a segnalare al Garante regionale dei diritti della persona Paolo Pittaro quanto fatto dal Movimento 5 Stelle, chiedendo contestualmente l'immediato ritiro della circolare e che la consegna della borracce sia svolta non in ambito scolastico e non legata ad esso, se la caratterizzazione del progetto continua a mantenersi politico", tuona ancora Basso. "La politica deve stare lontana dalle istituzioni scolastiche e dagli studenti, che non possono essere manipolati a fini elettorali o politici", riprende Basso. "Mi dispiaccio per quanto successo, anche a titolo personale. I cinque stelle hanno fatto un'azione riprovevole e hanno assunto una posizione politica, che doveva e deve essere assolutamente evitata e che noi non permetteremo".

I pentastellati si difendono dalle accuse per voce del consigliere Capozzella: "Il nostro non voleva essere un messaggio di tipo politico, ma ambientalista, nel solco del plastic free. Ovviamente ci farebbe piacere essere presenti alla consegna delle borracce, ma non è assolutamente necessario. Saranno i presidi a decidere".