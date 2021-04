Botta e risposta in Aula sull'ex Dormisch

"L'investimento sull'area ex Dormisch, a Udine, avrebbe dato la possibilità di garantire nuovi spazi per gli studenti. Ma la mancanza di una visione di sviluppo che ha contraddistinto il sindaco del capoluogo friulano, Fontanini, è la stessa che oggi il Centrodestra in Consiglio regionale ha dimostrato negando un investimento importante per la riqualificazione di un luogo storico, che verrà invece destinato all'ennesimo supermercato". Lo afferma in una nota la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd), che attraverso un emendamento al disegno di legge 130 Omnibus chiedeva di stanziare un contributo di 4 milioni di euro a favore del Comune di Udine per l'acquisto e la riqualificazione dell'edificio ex Dormisch.

"La cosa preoccupante è che anziché guardare a un'area sulla quale si potrebbe intervenire con un'opportuna riqualificazione e con una visione del futuro, si preferisce spendere 5 milioni di euro per una struttura precaria e provvisoria situata dietro alla sede dell'Isis Malignani. Quei soldi potevano essere investiti in un'area che non ha solo un valore storico, ma anche focale rispetto a un centro studi nel quale convergono migliaia di studenti di tutta la provincia di Udine".

"Un emendamento strumentale che, in quanto tale, non poteva essere assolutamente accolto. Fermo restando che l'area ex Dormisch di Udine necessita assolutamente di un'operazione di recupero che il Comune di Udine, con il supporto della Regione Fvg, deve concertare con la proprietà". Lo afferma in una nota il capogruppo di Progetto Fvg per una Regione Speciale/Ar, Mauro Di Bert, relatore del disegno di legge 130 in discussione in Consiglio regionale. Insieme al collega di Gruppo, Edy Morandini, commenta la bocciatura dell'emendamento avvenuta in aula.

"La proposta del Partito democratico, contenuta in un emendamento per finanziare l'acquisto dell'area da parte del Comune di Udine, si configura in un'azione puramente demagogica - aggiunge la nota - che non avrebbe portato alla soluzione di una questione irrisolta da più di vent'anni. A conferma che, evidentemente, la soluzione non è proprio così semplice da raggiungere".

"Qui non si tratta di condividere l'opportunità, innegabile, che l'Amministrazione comunale agisca in modo tale da supportare l'iniziativa privata, affinché ci sia una risposta a un interesse pubblico. È chiaro a tutti - concludono gli esponenti del Progetto Fvg/Ar - che la proposta del Pd non andava assolutamente in questa direzione, ma mirava a spostare la questione su un campo meramente politico".