Botta e risposta in Aula sulla tutela del friulano

"La Lega cancella con un colpo di spugna il sostegno che, nell'arco di anni, la Regione Friuli Venezia Giulia, a prescindere dal colore politico di chi stava governando, ha sempre garantito a coloro che hanno promosso, diffuso e valorizzato la lingua e la cultura friulana, facendoci tornare così indietro di anni". Lo rimarca in una nota il consigliere regionale Cristiano Shaurli (Pd), esprimendosi a margine dell'interrogazione discussa in Aula dedicata alle associazioni della minoranza linguistica friulana.

"Per anni la Regione Fvg ha riconosciuto una speciale funzione a chi svolgeva un'attività qualificata e continua - ricorda l'esponente dem - per la promozione e la diffusione della lingua friulana. Questi soggetti, anche quando non era così semplice e spesso da soli, hanno messo in campo iniziative, pubblicazioni, attività editoriali, culturali e divulgative che hanno fatto crescere l'attenzione verso la lingua friulana, contribuendo a farla uscire da una visione folkloristica o chiusa in sé stessa. Grazie a questa preziosa attività hanno consentito che la nostra lingua non diventasse esclusivamente qualcosa da tutelare, ma un valore aggiunto per cittadini e territorio".

"Ora, con la risposta all'interrogazione, scopriamo che l'albo regionale delle associazioni della minoranza linguistica, sostenuto da tutte le diverse maggioranze in questi anni, sparirà grazie alla Lega. Scopriamo - dettaglia ancora Shaurli - che verrà sostituito da bandi non ancora precisati, che non permetteranno a realtà storiche di programmare iniziative diventati punti di riferimento per la lingua friulana e per l'intero territorio".

"Un ritorno al passato - conclude la nota del Partito democratico - che, con la scusa dei bandi, cancellerà esperienze pluridecennali con un passo indietro per la qualità della promozione della lingua friulana, senza che nessuno di questa maggioranza muova un dito".

"Sono fuorvianti e pretestuose le parole di Shaurli a proposito dell'albo regionale della associazioni della minoranza linguistica. Difatti, le associazioni presenti in quelle tabelle storiche sono sicuramente da ringraziare per l'importantissima opera svolta quando la Regione non era dotata di strumenti normativi e di enti che valorizzassero e promuovessero il friulano", replica il consigliere regionale della Lega, Diego Bernardis.

In particolare, Bernardis evidenzia che "per rispondere alle esigenze più moderne occorrono strumenti nuovi, che incentivino un salto di qualità e favoriscono una rete di interventi che, in linea con il piano regionale delle politiche linguistiche, possano incidere positivamente per garantire alla comunità friulana la giusta attenzione".

Un'ulteriore presa di posizione arriva da un altro consigliere regionale leghista, Elia Miani, che si dichiara "spiaciuto di constatare che per qualcuno è più importante a chi vanno i finanziamenti piuttosto che come vengono utilizzati. Questi bandi e progetti serviranno invece proprio a valorizzare chi ha un'indubbia esperienza, oltreché ad ottenere contributi di idee e progettualità da parte di tante altre associazioni che si occupano per fini sociali della promozione linguistica ma che sono state sempre escluse da finanziamenti".

"La Lega - interviene sul tema l'eurodeputato Marco Dreosto - è stata e sarà sempre al fianco delle minoranze linguistiche. Anche a Bruxelles abbiamo voluto difendere le lingue minoritarie. Come sempre l'opposizione fa polemica sul nulla solo per avere un po' di visibilità. Noi guardiamo ai fatti e i nuovi bandi e progetti sapranno valorizzare come vengono spesi i soldi e non da chi".