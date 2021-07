Botta e risposta sugli appalti per le mense scolastiche

"Per l'ennesima volta abbiamo la dimostrazione che il sistema degli appalti pubblici centralizzati, così come è ora, non funziona e non tutela né i cittadini né le imprese locali", commenta in una nota il capogruppo del Patto per l'Autonomia, Massimo Moretuzzo. "Al di là delle vicende concrete dell'inchiesta e delle responsabilità degli indagati - continua Moretuzzo -, è semplicemente assurdo che le pubbliche amministrazioni della nostra regione si siano trovate ad affidare un servizio così importante come quello delle mense scolastiche ad una impresa completamente estranea al nostro territorio, con risultati indecorosi e numerose criticità ora al vaglio degli inquirenti per di più in un ambito così delicato come quello dell'alimentazione dei bambini".

"Queste distorsioni hanno conseguenze dirette sia sui servizi resi ai cittadini sia sul tessuto economico locale - argomenta ancora il capogruppo - eppure evitarle sarebbe possibile sfruttando quello strumento formidabile che è la nostra specialità regionale, per creare un sistema virtuoso che tuteli il nostro sistema produttivo e le filiere locali e allo stesso tempo migliori la qualità dei servizi".

"Sono anni che chiediamo questo e abbiamo presentato molte proposte in Consiglio regionale, tutte ignorate. È evidente a questo punto che l'immobilismo della Giunta Fedriga è una scelta precisa e colpevole: autonomia rivendicata a parole - conclude Moretuzzo - ma nessuna azione concreta a tutela di cittadini e imprese del Friuli Venezia Giulia".

"Sono oltremodo gravi e fuorvianti, ancorchè reiterate, le dichiarazioni in merito agli appalti delle mense scolastiche da parte del capogruppo del Patto per l'Autonomia. La Centrale unica di committenza regionale (Cuc) non ha mai fatto, ad oggi, gare centralizzate in materia di ristorazione scolastica. È quanto mai doveroso quindi difendere l'operato della Cuc e della struttura regionale da attacchi infondati e diffamatori; pertanto valuteremo nei prossimi giorni con l'Avvocatura le necessarie azioni legali a tutela dell'istituzione regionale". Lo afferma l'assessore regionale al Demanio e servizi informativi, Sebastiano Callari, che ha precisato "gli appalti per le mense scolastiche finiti all'attenzione dell'autorità giudiziaria nell'ambito dell'indagine per frode in pubbliche forniture sono frutto di gare indette singolarmente da dieci Comuni".

Come ha riferito l'assessore, "in passato la Cuc regionale aveva avviato uno studio di fattibilità per una gara aggregata di ristorazione scolastica nell'annualità 2017, da cui erano emerse differenziazioni troppo ampie per poter procedere ad aggregazione".

Viste, peraltro, le richieste pervenute da più Enti locali nelle annualità successive, con delibera 147 del 5 febbraio 2021, approvata in via definitiva dalla delibera 322 del 5 marzo, è stata inserita nel programma delle attività di centralizzazione della Cuc la realizzazione di uno studio di fattibilità inerente la possibile aggregazione della domanda del servizio di refezione scolastica limitatamente agli enti dotati di cucina da poter mettere a disposizione del servizio stesso.

"La risposta dei Comuni interessati è risultata superiore alle aspettative del 2017 - ha precisato Callari -, i Comuni che hanno espresso adesione al progetto sono accomunati dal fatto di essere tendenzialmente piccoli ed in difficoltà a garantire servizi adeguati per carenza di personale o per aspetti sostanziali del servizio che lo rendono poco appetibile agli operatori economici. Alla luce di quanto emerso, questa settimana verranno portate in giunta le modifiche al Piano gare Cuc per l'anno 2021, tra le quali l'inserimento della gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica con centro cottura a favore di circa 26 Comuni".

"Territorialità, qualità, valore sociale e competenza a tutti i livelli, oltre che ricorso alla dimensione educativa del pasto e all'utilizzo di prodotti della filiera agroalimentare locali, è l'approccio richiesto dalle comunità locali e dagli operatori che ruotano attorno al mondo della ristorazione e che la Regione intende rispettare" ha ribadito ancora Callari.

"Va detto, infine, che nel mondo della ristorazione si rileva che la quasi totalità degli attuali gestori si presenta come sede locale di grandi gruppi la cui operatività è consolidata in regione come a livello nazionale" ha concluso Callari.

"Appare decisamente fuori luogo la reazione scomposta dell’Assessore Callari al nostro comunicato di ieri sul tema degli appalti pubblici centralizzati in seguito agli sviluppi dell’inchiesta in corso sulle mense scolastiche in dieci comuni", replica Moretuzzo. "Capiamo che l’Assessore veda il tema degli appalti pubblici come un nervo scoperto, viste le magre figure raccolte finora, ma farebbe bene a prestare maggiore attenzione prima di minacciare i consiglieri di opposizione di azioni legali. Il nostro riferimento al sistema centralizzato non era relativo alla CUC – Centrale Unica di Committenza, come sostiene Callari, e che difatti non è stata nemmeno citata nel nostro comunicato e non avrebbe potuto esserlo, visto che l’oggetto del contendere è un appalto gestito direttamente dal Comune di Udine e da altri 9 Comuni, bensì al sistema delle regole che governano in modo centralizzato le dinamiche degli appalti, per cui a Udine valgono le stesse regole che a Bergamo o a Catania, privilegiando imprese di grandi dimensioni e penalizzando invece le aziende locali. L’accusa che abbiamo da tempo mosso all’amministrazione regionale è quella di non aver fatto nulla per opporsi a questo sistema, soprattutto utilizzando la specialità regionale, che permetterebbe di tutelare il nostro tessuto imprenditoriale e le nostre amministrazioni locali. L’Assessore Callari farebbe quindi meglio a concentrarsi su questi aspetti piuttosto che dedicarsi a minacce fuori luogo", conclude Moretuzzo.