Bressa alle urne per il rinnovo dei Beni Civici frazionali

La popolazione di Bressa è chiamata alle votazioni per il rinnovo del Comitato dell'Amministrazione separata dei Beni Civici di Bressa, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (legge del 17 aprile 1957, n. 278 “Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali” e D.P.Reg del 29 marzo 2011, n. 68 “Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali”).

Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica 10 ottobre dalle 9 alle 19 presso le Ex Scuole Elementari di Bressa in via Principe di Piemonte, n. 91. I Beni degli Abitanti di Bressa sono un ente pubblico, attivo ed operante ininterrottamente a Bressa dal 1929 e uno dei 10 usi civici riconosciuti più longevi della Regione.

I Beni civici sono un eredità di un passato molto lontano, secoli in cui le proprietà collettive (in prevalenza terreni) servivano per sostenere ed includere tutta la Comunità attraverso un'economia sociale. Allo stato attuale si gestiscono circa 80 campi friulani, destinando gli utili economici derivanti per le varie necessità della frazione, secondo le norme regolanti gli Enti Pubblici.

Da queste premesse, si evince l'importanza della partecipazione di tutti i cittadini di Bressa a queste elezioni.

Come si può apprendere anche dal sito del Comune di Campoformido, i candidati sono: Bertoni Manuela, Zuliani Luigina, Pangia Giovanna, D'Agostini Michela, Mestroni Francesco e Sattolo Rinaldo. Di questi, cinque saranno chiamati a guidare il prossimo comitato.