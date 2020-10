Bruxelles vigili di più sulla corsa ai presidi sanitari

“Al momento non esiste alcuna emergenza così diffusa e generalizzata da provocare timori diffusi, nè sarebbe opportuno alimentare paure incontrollate. Ma se in un futuro più o meno remoto dovesse effettivamente profilarsi all’orizzonte una seconda ondata massiva di contagi Covid, l’Europa non può farsi trovare inerme come a marzo quando alcuni Paesi bloccarono le consegne di dispositivi salvavita in altri, compresa l’Italia”.

Marco Dreosto, parlamentare della Lega – Identità e Democrazia, lancia un’allerta a Bruxelles dopo i casi della scorsa primavera, con la Francia impegnata a fare incetta di strumenti di protezione a danno dei cittadini italiani. Sul punto Dreosto aveva anche presentato un’interrogazione, ottenendo rassicurazioni dalla Commissione europea.

“Le istituzioni comunitarie hanno confermato l’increscioso episodio e hanno garantito che vigileranno perché simili casi non si ripetano – ha spiegato ora Dresto -. Lo stop da parte di Parigi è stato risolto grazie ad un accordo con la ditta produttrice che ha sede in Svezia. Va però detto che Bruxelles si è solo limitata a richiamare i singoli Stati che avevano improvvisamente adottato restrizioni alle esportazioni o autentici sequestri di merci desinate ad altri Paesi. Non ci sono state sanzioni o indagini, come avevamo sollecitato”. “L’aspetto positivo è che una task force sta lavorando per un potenziamento della produttività di mascherine e respiratori dentro i confini della Ue allo scopo di migliorare e velocizzare la risposta ad ogni possibile evoluzione del quadro dell'epidemia che, ripetiamolo a noi stessi, al momento è e resta sotto controllo”, ha concluso l’eurodeputato.