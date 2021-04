Budoia, la minoranza incalza su defibrillatori e colonnine elettriche

“Nel prossimo Consiglio comunale di Budoia saranno discusse le due mozioni proposte dalla Lega Salvini”, ricorda il consigliere di minoranza Davide Fregona. “La prima in realtà è stata già approvata all'unanimità nel mese di ottobre 2020 e riguarda i defibrillatori da posizionare sul territorio. Avevamo identificato i luoghi che per noi potevano essere più adatti per il loro utilizzo: area sportiva, asilo, teatro ed ex scuola elementare di Dardago, municipio e area festeggiamenti a Budoia, scuola elementare e aree giochi di Dardago, Budoia e Santa Lucia. A oggi, nonostante l'approvazione, tutto è fermo. Un ritardo che come sempre ricadrà sulla cittadinanza”, denuncia Fregona.

“La seconda, invece, è stata presentata ultimamente e riguarda le colonnine di ricarica per le auto elettriche, per noi è importante che il nostro comune possa sposare la mobilità sostenibile. Un gesto concreto a favore dell'ambiente che ci circonda. Insieme alle colonnine, abbiamo chiesto naturalmente che sia rinnovato il parco auto, preferendo automezzi ibridi o totalmente elettrici, nonché si possano incentivare i cittadini, che hanno già installato impianti fotovoltaici o che intendono farlo, a sistemare, nelle proprie abitazioni, colonnine di ricariche elettriche. Vogliamo ricordare che per noi viene prima di tutto il territorio e la popolazione, siamo qui per questo”, conclude Davide Fregona.