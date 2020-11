Buoni spesa, Fontanini prenda esempio da Trieste

“Il Comune di Udine metta subito in atto azioni straordinarie a sostegno delle famiglie, primo fra tutti la destinazione di risorse per l'erogazione di buoni spesa ai cittadini residenti nel nostro Comune. Fontanini prenda a esempio quanto appena fatto a Trieste, dove sono stati destinati 1,5 milioni per i buoni spesa”. Lo afferma la consigliera comunale di Udine Eleonora Meloni (Pd), nel tornare sul tema delle nuove povertà e le difficoltà economiche che le nostre famiglie stanno affrontando.



“L’emergenza pandemica ha ulteriormente acuito gli squilibri sociali – sottolinea Meloni - e sta mettendo a dura prova molte famiglie che che chiedono aiuto per acquistare generi alimentari e far fronte a incombenze primarie: ce lo segnalano numerose associazioni di volontariato in prima linea. Il nostro Comune ha un cospicuo tesoretto che può e deve essere utilizzato per aiutare nell'immediato le famiglie udinesi e per questo in occasione dell'approvazione del bilancio avevamo proposto il raddoppio dei fondi ricevuti dal Governo nazionale per l'erogazione dei buoni spesa”.



“In sede di Consiglio comunale presenterò anche una mozione di sentimenti per dare impulso alla proposta di legge regionale a firma Pd sulla “Solidarietà alimentare” e che prevede l'istituzione di un fondo regionale per l’acquisto di generi alimentari, depositata ancora a luglio e non ancora discussa nemmeno in commissione. Diamo una spinta a chi dovrebbe incardinare la discussione e sta ancora prendendo tempo: i nostri cittadini non hanno tempo da perdere”, conclude Meloni.