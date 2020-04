Buoni spesa straordinari per famiglie senza reddito

A seguito dell’ordinanza della Protezione civile del 29 marzo che stanzia contributi per far fronte alle emergenze alimentari dei cittadini che si trovano in difficoltà, il Comune di San Vito al Tagliamento ha pubblicato l’ordinanza del Sindaco con cui vengono definiti soggetti beneficiari e modalità per i buoni spesa alimentari. “Individuare criteri e beneficiari e, al contempo, organizzare tutto il sistema di distribuzione dei buoni spesa - ha dichiarato il sindaco Antonio Di Bisceglie - sono operazioni complesse che abbiamo cercato di sbrigare nel più breve tempo possibile”. Il Comune si avvale anche degli enti del Terzo settore operanti nel territorio per l'individuazione di eventuali beneficiari - cittadini senza reddito alcuno - delle misure urgenti di solidarietà alimentare.



Le risorse saranno distribuite sotto forma di buoni spesa da destinare a famiglie senza reddito, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Per snellire la burocrazia e far arrivare prima possibile i soldi nelle tasche dei sanvitesi, è già stato predisposto un modello da compilare in autocertificazione, scaricabile dal sito istituzionale dell’ente. Il Comune di San Vito al Tagliamento si riserva di procedere fin da subito ad accertamenti puntuali. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza, accompagnata dalla scansione e/o riferimento di un documento di identità di chi la presenta.



Nel frattempo, è stato predisposto anche un modulo di richiesta adesione alla gestione dei buoni spesa (anche elettronici) che verrà inviato agli esercizi commerciali di San Vito al Tagliamento per chiedere la disponibilità ad aderire all’iniziativa, coordinata dall’amministrazione comunale, incentrata nel fornire misure urgenti di solidarietà alimentare. Il cittadino titolare del buono spesa, rilasciato dal Comune, si presenterà alla cassa dell’esercizio commerciale convenzionato. Il buono potrà essere utilizzato esclusivamente per alimenti (no superalcolici) e prodotti di prima necessità.“Sul sito del Comune sono già disponibili tutte le informazioni - ha concluso Di Bisceglie -. L'importo erogabile massimo per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità va da un minimo di 350 euro per nucleo familiare composto da una persona a 700 euro in caso di famiglia con 5 o più persone".Per ulteriori informazioni è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ai seguenti numeri telefonici: 0434 842912; 0434 843411.