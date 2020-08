Buttrio adotterà il bilancio economico-patrimoniale

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 del Comune di Buttrio è pari a 975 mila euro, somma che non si discosta significativamente dall’esercizio 2018, dove l’avanzo ammontava a un milione e 126mila euro. Tenendo conto degli specifici vincoli che ne limitano l’utilizzabilità, l’avanzo disponibile ammonta a 380mila euro.

“L’esercizio 2019 si è caratterizzato dall’insediamento in corso d’anno dell’attuale amministrazione, per cui parte delle attività che si sono via via concretizzate sono state realizzate nel solco di deliberazioni e impegni già assunti in precedenza", informa l’assessore al Bilancio, Programmazione e Tributi Patrizia Minen. "E’ inoltre volontà di questa amministrazione adottare la contabilità economico patrimoniale a partire dall’esercizio 2021. Pur essendo facoltativa tale adozione per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, riteniamo tuttavia importante procedere in tal senso, in quanto un percorso come questo consentirà una modernizzazione della gestione contabile dell’ente garantendo un’armonizzazione, una confrontabilità e un’aggregabilità fra bilanci delle pubbliche amministrazioni”.

"Ciò richiederà", prosegue Minen, "formazione professionale e impegno del personale dell’ufficio Ragioneria, ma anche per tutti gli altri settori del Comune che saranno chiamati a collaborare fattivamente con il servizio finanziario".