Buttrio sostiene le attività economiche

C’è tempo fino al 30 novembre per partecipare al bando per l’assegnazione di contributi a sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza da Covid per interventi di miglioramento e promozione d’impresa. L’amministrazione comunale di Buttrio intende fornire un aiuto concreto alle attività economiche che hanno subito, o stanno subendo, un disagio economico per la chiusura imposta (anche parziale), sviluppando allo stesso tempo la promozione del territorio e migliorando l’immagine del paese, assicurando un adeguato servizio ai cittadini.

A differenza del contributo a fondo perduto erogato lo scorso anno in una fase di emergenza, indirizzato a tutte le attività che avevano subito chiusure, il bando 2021 è rivolto a chi ha effettuato investimenti per adeguare le proprie strutture alle norme igienico-sanitarie o rilanciare la propria attività con iniziative promozionali, di marketing, realizzazione di strutture esterne per l'accoglienza avventori, ecc. Il contributo verrà elargito a fondo perduto a fronte della presentazione della documentazione che certifica le spese sostenute nella percentuale massima del 70%, fino per un importo massimo di duemila euro (il contributo verrà assegnato alle istanze ammesse in graduatoria, fino all’esaurimento della dotazione complessiva di 35 mila euro).

I destinatari dei benefici sono le imprese con sede operativa nel Comune di Buttrio, regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese nonché in attività alla data del 29 febbraio 2020, sottoposte a misura restrittiva, totale o parziale, dalle specifiche disposizioni governative: commercio al dettaglio di vicinato di ogni natura con superficie di vendita fino a 250 mq (ad eccezione delle attività di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020); servizi alla persona: acconciatori, estetisti, istituti di bellezza e centri benessere, piscine, palestre, attività di tatuaggio; attività di bar-ristorante: ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (con esclusione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla lettera b dell’art. 67 della L.R. 29/2005); agriturismo o ristoro agrituristico; strutture ricettive turistiche; agenzie immobiliari; agenzie turistiche.

Le domande potranno essere inoltrate a mezzo posta elettronica certificata entro le 12.30 del 30 novembre all’indirizzo: comune.buttrio@certgov.fvg.it. Il bando è scaricabile dal sito del Comune di Buttrio (www.comune.buttrio.ud.it) nella sezione Amministrazione Trasparente. Per informazioni: Servizio amministrativo del Comune di Buttrio: stato.civile@comune.buttrio.ud.it.