Buttrio, sul bilancio incide l’emergenza sanitaria

L’emergenza sanitaria, tra minori entrate e maggiori spese impreviste, ha inciso sul bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Buttrio. La giunta Bassi ha presentato in consiglio comunale “i conti” degli effetti del Covid: a fronte dei 96mila euro di minori entrate, si registrano 122mila euro di nuove entrate, di cui 25mila provenienti dalla rinuncia da parte della Giunta e degli amministratori (maggioranza e minoranza) dei propri compensi e gettoni di presenza, e dalla raccolta fondi promossa dall’amministrazione nel periodo lock-down emergenziale; i restanti 97mila derivano dai trasferimenti regionali diretti e per conto dello Stato.

Commissione comunale temporanea: sostegno a famiglie e imprese

Si registrano 122mila euro di minori spese, mentre le nuove - pari a 110mila euro - sono il risultato del percorso della Commissione comunale temporanea, alla quale il Consiglio comunale ha affidato lo scorso 27 maggio il compito di individuare le azioni da intraprendere per contrastare gli effetti del Covid-19. La commissione, presieduta dalla consigliera Emanuela Ros, ha destinato le risorse al sostegno psicologico ed economico delle famiglie e delle imprese colpite dall’emergenza sanitaria. In particolare, 35mila euro andranno alle imprese come contributo per progetti di sviluppo e innovazione da realizzarsi nella fase post Covid.

Le spese per le scuole

Le variazioni di parte corrente pareggia a 61.110 euro, quelle in conto capitale a 185.300 euro. “Grazie ad uno specifico trasferimento da parte della Regione - informa l’assessore al Bilancio Patrizia Minen -, il Comune dispone di oltre 15mila euro da destinare all’acquisto di Pc per la scuola secondaria di primo grado, mentre con risorse proprie, pari a 1500 euro, si acquisteranno sedie e banchi per la scuola dell’infanzia”.

Fondi e contributi

Per quanto riguarda gli aiuti alle attività produttive, 40 mila euro saranno destinati per contributi a fondo perduto per le imprese più colpite dalle chiusure durante i mesi di lock down, mentre un ulteriore fondo, per il quale sono già stati accantonati 35mila euro, sarà destinato a contributi per le imprese sulla base di progettualità di promozione, sviluppo e innovazione da realizzarsi nella fase post Covid. Ulteriori 35mila (di cui la metà provenienti da fondi regionali e la restante parte con fondi propri) serviranno, infine, a finanziare gli sgravi sulla tariffa rifiuti che il consiglio comunale ha deliberato a favore delle aziende maggiormente colpite dall'emergenza.