Questa mattina, a seguito del crollo di una porzione di coppi da un edificio che sorge in Salita Pecorari a Vermegliano di Ronchi dei Legionari, la Polizia locale ha chiesto l’intervento della squadra comunale di Protezione civile per delimitare il perimetro dell’abitazione, così di evitare danni a persone o veicoli in transito.