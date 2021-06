Callari vicecoordinatore della Commissione innovazione delle Regioni

L'assessore al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, è stato nominato vicecoordinatore vicario della Commissione per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni.

A Callari, coordinatore uscente, succede Michele Fioroni, assessore regionale dell'Umbria, che lo ha ringraziato per l'impegno profuso con determinazione alla guida della Commissione, dal quale è scaturito il rafforzamento del ruolo e dei compiti.

"Commissione - ha precisato Callari, che ha preso parte alla riunione in videoconferenza da Roma - alla quale spetta ora un ruolo centrale nella digitalizzazione del Paese, trasversale rispetto a molti settori della pubblica amministrazione. Un compito - ha aggiunto - particolarmente rilevante in quanto tale organismo ha il compito di coordinare e stimolare l'implementazione dell'innovazione nelle diverse realtà del Paese".

"Per di più - ha sottolineato Callari - in un momento cruciale nel quale risulta essenziale rafforzare il processo della digitalizzazione, attraverso la quale passa l'efficientamento della pubblica amministrazione, ma dalla quale dipende anche la capacità del nostro sistema economico-produttivo di essere sempre più competitivo".

"Se le nostre imprese sono in grado di stare sui mercati rischiano però di pagare a breve - ha osservato ancora Callari - lo svantaggio di un Paese che si contraddistingue per un indice di innovazione digitale che è al quart'ultimo posto in Europa. Un gap che dev'essere recuperato per i riflessi importanti che l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione potranno avere sull'intero sistema economico produttivo, sull'occupazione, sull'adeguamento delle competenze e rispetto a una società che corre in avanti con la velocità del web".

La Commissione ha poi provveduto alla nomina dei rappresentanti delle Regioni nei vari organismi, con una scelta che ha tenuto conto delle varie aree territoriali del Paese.