Cambia ancora la mappa dell'Italia, il Fvg resta (per ora) in zona gialla

Alla luce dell'ultimo report della Cabina di regia Covid, cambia ancora la mappa dell'epidemia in Italia. Il ministro della Salute Roberto Speranza in serata ha firmato una nuova ordinanza - in vigore dall'11 novembre - che prevede il passaggio di cinque regioni dalla zona gialla a quella arancione.

Si tratta di Abruzzo, Basilicata. Liguria, Toscana e Umbria. La Provincia di Bolzano come già disposto d'intesa con il presidente dell'Alto Adige, è già passata nell'area 'rossa'. E' in corso un'ulteriore verifica dei dati epidemiologici mentre la giornata di oggi sarà dedicata interamente alla situazione della Campania, inserita in zona gialla ma con numeri in preoccupante crescita.

Il Fvg - per ora - rimane nell'area gialla, ma i dati indicano che anche qui l'Rt - ovvero la capacità di ogni contagiato di trasmettere ad altri il virus - è salito da 1,5 del precedente report a 1,6. La situazione, dunque, al momento resta di rischio moderato, ma con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane.

"L'epidemia in Italia è in rapido peggioramento. Nella maggior parte del territorio nazionale è compatibile con uno scenario di tipo 3, ma sono in aumento le aree in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4", si legge nel documento. "Si conferma pertanto una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sull’intero territorio nazionale con criticità ormai evidenti in numerose Regioni. La situazione evidenzia forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri".

"Con la rapida crescita dell’incidenza è sempre più frequente l’impossibilità di tenere traccia di tutte le catene di trasmissione e il rapido aumento del carico sui servizi assistenziali con aumento dei tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri in area critica e non critica che caratterizza questa fase epidemica", si legge ancora nel monitoraggio.

"Si conferma che è necessaria una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone in modo da alleggerire la pressione sui servizi sanitari. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi".

"Per le Regioni classificate a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese, data l’elevata trasmissibilità e la probabilità elevata di un imminente passaggio alla classificazione di rischio alto, si raccomanda di considerare di anticipare rapidamente le misure previste per il livello di rischio Alto e il corrispondente scenario", conclude poi il report.