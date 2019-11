Cambiamenti climatici, a Udine il punto su possibili scenari futuri

Clima e cambiamenti climatici al centro di un incontro, lunedì 11 novembre, a Palazzo D’Aronco, a Udine, con i partner tecnici del Progetto Europeo Adriadapt per creare una piattaforma di conoscenza condivisa tra gli enti locali italiani e croati sulle azioni da intraprendere per avviare un percorso di adattamento.

I tecnici del Centro monitoraggio cambiamenti climatici di Venezia e di Arpa Fvg hanno presentato il quadro della situazione climatica nella nostra regione e a Udine descrivendo i possibili scenari futuri e mettendo in guardia sugli effetti gravemente negativi che un eventuale mantenimento degli attuali livelli di emissione di gas serra avrebbe non solo sull’aumento delle temperature medie e sulla scarsità e violenza delle precipitazioni, ma anche sulla salute delle persone, con particolare attenzione ai soggetti più deboli, i bambini e gli anziani.

Sono stati inoltre individuati i principali fattori di vulnerabilità del territorio, come le esondazioni dei fiumi, e le possibili misure da adottare, dalla piantumazione di nuove essenze arboree agli interventi di ripristino di argini e fossi. Tali problematiche sono state individuate nel corso dell’incontro e faranno parte della mappatura delle criticità climatiche del territorio udinese.

“I cambiamenti climatici - ha sottolineato il Sindaco Pietro Fontanini - sono una realtà ormai accertata dalla quasi unanimità della comunità scientifica. E ovviamente anche il nostro territorio deve fare i conti con questa emergenza. Il passaggio della tempesta Vaia, che ha distrutto gran parte delle foreste della nostra montagna, è solo uno degli esempi più recenti della violenza assunta negli ultimi anni dai fenomeni atmosferici. Ma il pericolo non riguarda solo i boschi o l’esondazione dei fiumi; anche le città si stanno dimostrando infatti vulnerabili alle precipitazioni più intense, soprattutto per quanto riguarda la tenuta della rete fognaria. Per questo è importante, parallelamente alla riduzione delle emissioni di gas serra, che noi come Amministrazione stiamo affrontando attraverso la sostituzione delle automobili più vecchie con veicoli elettrici, ridurre i fattori di rischio cui è esposto il territorio urbano, per esempio eliminando gli alberi più fragili e piantandone di più resistenti o rinforzando gli argini dei corsi d’acqua. Mantenere un dialogo costante con Arpa e il Centro monitoraggio cambiamenti climatici e con i Comuni a noi vicini può rappresentare in questo senso una strategia vincente per proteggere Udine e l’intero Friuli”.