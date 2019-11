Cambio alla guida dell'Ufficio scolastico, torna Daniela Beltrame

Cambio ai vertici dell’Ufficio scolastico regionale. Come un fulmine a ciel sereno, questa mattina è circolata la notizia che alla guida non c'è più Patrizia Pavatti, ma Daniela Beltrame (nella foto), che questo ruolo lo aveva già ricoperto per cinque anni. Una novità che ha portato un po' di subbuglio.

Pavatti era stata nominata ufficialmente dirigente dell’Ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia lo scorso gennaio, dopo aver ricoperto l’incarico per alcuni mesi ad interim. Una carriera, la sua, iniziata nella scuola pubblica a 20 anni, come insegnante di scuola elementare. A 33 anni era già dirigente scolastico. Prima dell’approdo all’Ufficio scolastico Fvg ha diretto il Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale.

Beltrame torna alla guida dell’Ufficio che ha diretto fino al 2014, quando era stata trasferita in Veneto per ricoprire lo stesso incarico. Poi è diventata capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione. Beltrame è stata anche viceprovveditore di Udine e responsabile del Centro servizi amministrativi.

"Nessuna comunicazione ufficiale tra Ministero e Regione. Nessun contatto con l'Ufficio scolastico, da mesi lasciato in una condizione di precarietà destabilizzante e logorante. Dall'insediamento del nuovo Governo, le comunicazioni del Miur hanno iniziato a latitare su ogni fronte. Quanto successo poche ore fa evidenzia modalità molto irrituali che vanno ad acuire criticità già evidenti". Lo afferma Alessia Rosolen, assessore regionale all'Istruzione, esprimendo "incredulità e imbarazzo per modalità che infrangono qualsiasi protocollo istituzionale. A questo punto, il percorso è segnato: servono chiarimenti urgenti sull'Ufficio scolastico regionale, sul ruolo di direttore e sul percorso di regionalizzazione intrapreso nei mesi scorsi e poi misteriosamente scomparso, avvolto da un alone di mistero".

"Secondo quanto riferito recentemente da un ministro - evidenzia Rosolen - la nomina dei due commissari della Commissione Paritetica sarebbe molto vicina. L'unica strada è quella del lavoro serio e finalizzato al bene del comparto. L'unica condizione è che i rapporti, se non amichevoli, siano quantomeno contraddistinti dal rispetto che istituzioni e contesto richiedono".

"La forma - sottolinea l'assessore - diventa anche sostanza, soprattutto in alcune situazioni. Tengo a ringraziare il direttore Pavatti per quanto ha saputo fare in termini di risultati e per l'atteggiamento collaborativo, disponibile e irreprensibile sempre dimostrato. Chi arriva raccoglie un'eredità pesante, è bene che ci sia la piena consapevolezza da questo punto di vista".

"L'obiettivo - spiega ancora Rosolen - è migliorare i servizi e il livello della scuola in Friuli Venezia Giulia: le priorità le decide la Regione, non soggetti che per lontananza territoriale hanno scarsa dimestichezza con le peculiarità di questa terra".

"Quanto al Ministero - aggiunge l'assessore Fvg - sia chiaro che questa è una regione piccola per estensione territoriale, ma ha una popolazione molto tenace e poco propensa a lasciarsi calpestare. Dal rispetto e dalla collaborazione non si può prescindere. La Regione ha investito a bilancio 25 milioni di euro per dare servizi, personale, strumenti alle scuole, agli insegnanti e agli studenti. Noi continuiamo a lavorare per loro, impegnandoci affinché nessuno a Roma vanifichi quanto fatto in questi mesi".